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بعد تحسّن جودة الهواء... انطلاق مهرجان "غوفرنرز بول" في نيويورك (فيديو)

منوعات
2023-06-12 | 12:07
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بعد تحسّن جودة الهواء... انطلاق مهرجان &quot;غوفرنرز بول&quot; في نيويورك (فيديو)
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بعد تحسّن جودة الهواء... انطلاق مهرجان "غوفرنرز بول" في نيويورك (فيديو)

توافد آلاف الأشخاص الجمعة إلى كورونا بارك في كوينز، بعدما انتابهم ارتياح بسبب تحسّن جودة الهواء في نيويورك، لحضور اليوم الأول من "غوفرنرز بول"، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المدينة، الذي يستقبل حتى الأحد نجوماً كثيرين بينهم الأميركية ليزو وفرقة اوديزا والأميركي كندريك لامار.

وكانت المدينة التي يقطنها أكثر من ثمانية ملايين شخص تختنق الأربعاء بفعل دخان ضبابي ناجم عن حرائق غابات طالت مقاطعة كيبيك الكندية جعل الهواء غير قابل للتنفس، بحسب وكالة فرانس برس.

وأُجلت مباريات رياضية كثيرة، إذ أرجأ دوري البيسبول الرئيسي مباراة بين يانكيز وريد سوكس. لكن مع بدء تحسن جودة الهواء الخميس، أعلن منظمو "غوفرنرز بول" عن استمرار انعقاد المهرجان، في قرار أراح سيمريا أناند التي وفدت من بوسطن لحضور هذا الحدث الموسيقي.

وكان موقع "إير ناو" المتخصص في تتبع نوعية الهواء في العالم، أعلن أنّ مؤشر مدينة نيويورك انخفض الجمعة إلى أقل من 50 على مقياس يبلغ 500، بعد أن تجاوز 400 الأربعاء.


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