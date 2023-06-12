الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد استخراج أشلاء الضحية من بطنه... بدء عملية تحنيط القرش قاتل الروسي في الغردقة
منوعات
2023-06-12 | 15:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد استخراج أشلاء الضحية من بطنه... بدء عملية تحنيط القرش قاتل الروسي في الغردقة
بعد استخراج أشلاء الضحية من بطنه... بدء عملية تحنيط القرش قاتل الروسي في الغردقة
بدأت، الاثنين، عملية تحنيط سمكة القرش التي قتلت السائح الروسي في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمصر منذ أيام.
وبدأ متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر في إجراء عمليات التحنيط تمهيدا لوضعه في المتحف الخاص بالمعهد، وفق ما نقل موقع
العربية
.
إشارة الى أن السلطات المصرية كانت قد تمكنت من استخراج أشلاء الضحية.
وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن "السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث".
آخر الأخبار
منوعات
قرش
الغردقة
بحر
سائح
روسي
تحنيط
التالي
دراسة صادمة... ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة "مقبول"!
إنتظره المئات في المطار وأمام فندقه... إستقبال مهيب لميسي في الصين (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
05:28
بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة
فنّ
05:28
بعد الحادثة المروّعة في الغردقة.. هالة سرحان: القرش تم إرساله عمدًا لضرب السياحة
0
أخبار دولية
2023-06-11
روسيا تؤكد أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على إحدى سفنها في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-06-11
روسيا تؤكد أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على إحدى سفنها في البحر الأسود
0
منوعات
2023-06-09
"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)
منوعات
2023-06-09
"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-05-25
روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
أخبار دولية
2023-05-25
روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:11
خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)
منوعات
12:11
خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)
0
منوعات
12:07
بعد تحسّن جودة الهواء... انطلاق مهرجان "غوفرنرز بول" في نيويورك (فيديو)
منوعات
12:07
بعد تحسّن جودة الهواء... انطلاق مهرجان "غوفرنرز بول" في نيويورك (فيديو)
0
منوعات
12:00
مهرجان "الحساء الوردي"... العاصمة الليتوانية تحتفل بطبقها التقليدي (صور)
منوعات
12:00
مهرجان "الحساء الوردي"... العاصمة الليتوانية تحتفل بطبقها التقليدي (صور)
0
منوعات
10:30
ما هي العلامات الدالة على الخيانة؟... إليكم بعض الطرق لكشفها!
منوعات
10:30
ما هي العلامات الدالة على الخيانة؟... إليكم بعض الطرق لكشفها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:40
مارك ضو لـ عشرين 30: هناك خيار يُفرض علينا يمثل نظام البعث وهناك نموذج آخر لا يمثل خيارنا الاساسي ولكنه مطروح لينهي الفراغ الرئاسي
آخر الأخبار
15:40
مارك ضو لـ عشرين 30: هناك خيار يُفرض علينا يمثل نظام البعث وهناك نموذج آخر لا يمثل خيارنا الاساسي ولكنه مطروح لينهي الفراغ الرئاسي
0
خبر عاجل
2023-06-11
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
خبر عاجل
2023-06-11
فرنجية :في حال وصلت لسدة الرئاسة سأكون لجميع اللبنانيين لمن معي ومن ضدي ويوم الأربعاء سيذهب الجميع للإنتخاب ومن الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو "خنادق سياسية"
0
آخر الأخبار
15:57
سجيع عطية لـ عشرين 30: سننتخب خلال الدورة الاولى في جلسة الاربعاء بورقة بيضاء أو شعار وإذا تمّت الدورة الثانية فسنصوّت باسم موحّد وفي حال لم تنعقد الدورة الثانية فسندعو للحوار
آخر الأخبار
15:57
سجيع عطية لـ عشرين 30: سننتخب خلال الدورة الاولى في جلسة الاربعاء بورقة بيضاء أو شعار وإذا تمّت الدورة الثانية فسنصوّت باسم موحّد وفي حال لم تنعقد الدورة الثانية فسندعو للحوار
0
آخر الأخبار
23:57
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:57
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرّفوا على طاقم العمل الكامل لمنتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ ١٩ عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرّفوا على طاقم العمل الكامل لمنتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ ١٩ عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الحلقة الثانية من مشروع تبليط البحر في الدامور
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الحلقة الثانية من مشروع تبليط البحر في الدامور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موسم القمح المحلي ... على الوعد يا كمون
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موسم القمح المحلي ... على الوعد يا كمون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في سماء العاصمة السعودية... إستعراض طيران الرياض الجوي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في سماء العاصمة السعودية... إستعراض طيران الرياض الجوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
2
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
خبر عاجل
01:56
جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات
3
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
4
امن وقضاء
11:14
القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)
امن وقضاء
11:14
القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)
5
أخبار لبنان
08:31
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام
أخبار لبنان
08:31
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام
6
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
7
أخبار لبنان
13:20
الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار كاملة فسنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة على سعر السوق
أخبار لبنان
13:20
الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار كاملة فسنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة على سعر السوق
8
حال الطقس
01:42
إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع...
حال الطقس
01:42
إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More