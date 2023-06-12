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بعد استخراج أشلاء الضحية من بطنه... بدء عملية تحنيط القرش قاتل الروسي في الغردقة

بعد استخراج أشلاء الضحية من بطنه... بدء عملية تحنيط القرش قاتل الروسي في الغردقة







وبدأ متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر في إجراء عمليات التحنيط تمهيدا لوضعه في المتحف الخاص بالمعهد، وفق ما نقل موقع



إشارة الى أن السلطات المصرية كانت قد تمكنت من استخراج أشلاء الضحية.



وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن "السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث".

بدأت، الاثنين، عملية تحنيط سمكة القرش التي قتلت السائح الروسي في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمصر منذ أيام.وبدأ متخصصون بمعهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر في إجراء عمليات التحنيط تمهيدا لوضعه في المتحف الخاص بالمعهد، وفق ما نقل موقع العربية إشارة الى أن السلطات المصرية كانت قد تمكنت من استخراج أشلاء الضحية.وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن "السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث".