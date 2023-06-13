وضعت القطن في فمه ورمته في حقيبة... ابنة الـ15عاماً متهمة بقتل رضيعها!

من جاء قبل الدجاجة أم البيضة؟!... سؤال حيّر العالم وهذه إجابته!

من جاء قبل الدجاجة أم البيضة؟!... سؤال حيّر العالم وهذه إجابته!

الشرطة توقف عريساً متوجّهاً الى حفل زفافه... ماذا فعل على الطريق؟