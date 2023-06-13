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من جاء قبل الدجاجة أم البيضة؟!... سؤال حيّر العالم وهذه إجابته!
منوعات
2023-06-13 | 04:22
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من جاء قبل الدجاجة أم البيضة؟!... سؤال حيّر العالم وهذه إجابته!
من جاء قبل الدجاجة أم البيضة؟!... سؤال حيّر العالم وهذه إجابته!
هو سؤال تناقلته الأجيال منذ القدم، "من جاء قبل الدجاجة أم البيضة؟". هذا السؤال الذي اعتُبر أحياناً نوعاً من الفكاهة، وأحياناً أخرى وسيلة لتحديد نسبة الذكاء، لم يبقَ لغزاً بعد اليوم.
فقد وجد العلماء أن أسلاف الطيور والزواحف الحديثة ربما تكون ولدت من دون البيض أصلاً.
ولفت باحثون من جامعة بريستول في المملكة المتحدة وجامعة نانجينغ في الصين إلى أن بعض الأنواع التي تبيض، يمكن أن تكون قد تطورت من أسلاف كانت حية، أو أنجبت صغاراً، ويمكن أن تتحول الأنواع في كليهما خلال العملية التطورية، وفق صحيفة
ذا تايمز البريطانية
.
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