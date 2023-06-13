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قتلت طفليها وطعنت زوجها وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-06-13 | 05:37
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قتلت طفليها وطعنت زوجها وهذه التفاصيل!
قتلت طفليها وطعنت زوجها وهذه التفاصيل!
أقدمت امرأة على قتل طفليها ثم طعنت زوجها، في وضح النهار، في قضية لا تزال الشرطة البريطانية تكشف ملابساتها شيئا فشيئا، وفقاً لموقع
التلغراف
.
وبحسب الشرطة، فإنه تم استدعاء العناصر إلى مغسل سيارات بعد ورود تقارير عن اعتداء امرأة على رجل يعتقد أنه والد الطفلين... ونُقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرّضه للطعن في معدته.
وبعدها توجه رجال الشرطة إلى منزل على بعد 5 دقائق من المغسل سيرًا على الأقدام، لاعتقال امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا، فوجدوا الطفلين إيثان جون البالغ من العمر 11 عاماً وإليزابيث جون البالغة من العمر 7 سنوات بالداخل مصابين "بجروح خطيرة" وتوفيا بعد وقت قصير .
ووصف شهود عيان يوم الاثنين رؤية امرأة ترتدي عباءة حمراء تمشي نحو مغسل السيارات وتتشاجر مع الوالد، وهو عامل في المغسل، قبل طعنه.
وأخرج الوالد من المستشفى لاحقاً بعد علاجه من الإصابة بالطعن.
وأكد جيران العائلة أن الرجل كان أباً مخلصاً ومحباً لطفليه، وأن مقتلهما "حطّمه نفسياً".
ولم تكشف السلطات التي ألقت القبض على المرأة البريطانية، الدوافع وراء قتلها لطفليها، كما لم تكشف أي تفاصيل حول هوية القاتلة.
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