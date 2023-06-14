لعشاق البيتزا والأجبان... وظيفة الأحلام بانتظاركم في ويسكونسن!

طرحت جامعة ويسكونسن ماديسون في الولايات المتحدة مؤخرًا إعلانًا عن وظيفة غريبة في مركز أبحاث الألبان التابع لها، تتمثل بالعثور على موظف "لتذوق الطعام".