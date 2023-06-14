"صور مُفجعة"... السجن لأم وضعت توأمها في سّلة درّاجتها تحت أشعة الشمس الحارقة!

حُكم على سيّدة من ولاية إنديانا الأميركية، كانت تنقل طفليها التوأم في سلّة مخصصة لنقل الحليب تابعة لدراجتها، بالسجن لمدة عام بتهمة الإهمال.



واعتقل ضباط شرطة مترو إنديانابوليس بلوسوم كيربي، 36 عاما، في تموز 2022 بعد تلقيهم شكاوى من شهود عيان أكّدوا أنهم رأوا كيربي على الدراجة وكادت تسقط عنها مرات عدة.



وأظهرت "الصور المفجعة" التي التقطها شهود العيان في ذلك الوقت طفلي كيربي، عمرهما شهرين فقط، في السّلة تحت أشعة الشمس الحارقة.



وأفادت السلطات بأنه لم يتم تثبيت التوأم جيداً وكانت السلّة مرتبطةً فقط بمقدمة الدراجة بحبل مطاطي.



وبدورها، فقد أخبرت كيربي رجال الشرطة بأنها كانت تحمل التوأم دائمًا في سلّة الحليب لأنها لم تكن تمتلك سيارة، وأنها لا ترى مشكلة في طريقة النقل المذكورة.



ويُذكر أنه تم نقل التوأم إلى مستشفى قريب وعلاجهما من حروق الشمس والخدوش الطفيفة.