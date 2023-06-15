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بعد أن طعن بالغَين وأربعة أطفال... ما هو مصير اللاجئ السوري منفّذ العملية في فرنسا؟
منوعات
2023-06-15 | 05:11
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بعد أن طعن بالغَين وأربعة أطفال... ما هو مصير اللاجئ السوري منفّذ العملية في فرنسا؟
بعد أن طعن بالغَين وأربعة أطفال... ما هو مصير اللاجئ السوري منفّذ العملية في فرنسا؟
أفادت مصادر قضائية أنّ اللاجئ السوري الذي طعن الأسبوع الماضي في حديقة على ضفاف بحيرة آنسي في جبال الألب الفرنسية ستّة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، نُقل من سجن إلى مصحّ عقلي قرب مدينة ليون.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ المتّهم عبد المسيح ح. نُقل إلى وحدة فيناتير الطبية المجهّزة في برون بالقرب من ليون.
وكانت السلطات أودعت عبد المسيح الحبس الإحتياطي في سجن أيتون بمنطقة سافوا حيث احتُجز في زنزانة مجهزة لمنع حالات الانتحار.
وأوقف المتّهم بعد أن زرع الرعب صباح الخميس في حديقة تقع على ضفاف بحيرة آنسي حيث طعن ستة أشخاص هم بالغان وأربعة أطفال صغار.
وإثر توقيفه، وُجّهت إليه تهم تتعلق بـ"محاولات قتل" وأودع الحبس الاحتياطي، من دون أن يتيح التحقيق حتى الآن فهم دوافع تصرفه.
وبعد أن فرّ من بلاده التي غرقت في الحرب، حصل عبدالمسيح ح. في نهاية 2013 على تصريح إقامة دائمة في السويد حيث مُنح حقّ اللّجوء.
وأكّدت لين بونيه-ماتيس، المدّعية العامّة في آنسي، أنّه وقت تنفيذه هجومه لم يكن المتّهم "تحت تأثير مخدّرات ولا تحت تأثير كحول".
وأضافت "في الوقت الراهن لم يظهر أيّ دافع إرهابي".
وحين نفّذ هجومه سمعه شهود عيان يذكر زوجته وابنته وينطق باسم يسوع المسيح.
والسبت أكّدت المدّعية العامّة أنّ حياة الجرحى الستة لم تعد في خطر.
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