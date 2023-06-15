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بعد ذبحه "طالبة المنصورة" نيرة أشرف... رسالة مؤثرة من محمد عادل لوالدته قبل إعدامه
منوعات
2023-06-15 | 07:00
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بعد ذبحه "طالبة المنصورة" نيرة أشرف... رسالة مؤثرة من محمد عادل لوالدته قبل إعدامه
بعد ذبحه "طالبة المنصورة" نيرة أشرف... رسالة مؤثرة من محمد عادل لوالدته قبل إعدامه
ضجّ الوطن العربي عموماً ومصر خصوصاً بخبر ذبح طالبة المنصورة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية العام الفائت.
وكان قد صدر حكم بإعدام القاتل محمد عادل، الذي انهار بشكل هستيري قبل تنفيذ الحكم بحقه صباح الأمس مطالباً بإيصال رسالة إلى والدته، وفق ما نقل موقع "
العربية
".
وكانت الرسالة: "قولوا لأمي تسامحني.. الحب هو اللي دمرني".
وبعد تنفيذ حكم إعدامه، دُفن جثمانَ الشاب في مقابر الصدقة، وبحضور عدد محدود من أسرته التي رفضت أن يُدفن في مقابرها، لتجري معاملته مثل الغرباء، بحسب "
العربية
".
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