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من أجمل وأثمن ما عُرض في أوروبا... لوحة لكليمت قد تحقق رقماً قياسياً خلال مزاد في لندن
منوعات
2023-06-15 | 08:16
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من أجمل وأثمن ما عُرض في أوروبا... لوحة لكليمت قد تحقق رقماً قياسياً خلال مزاد في لندن
من أجمل وأثمن ما عُرض في أوروبا... لوحة لكليمت قد تحقق رقماً قياسياً خلال مزاد في لندن
تُطرح في مزاد بلندن في حزيران الحالي لوحة لغوستاف كليمت، أشهر الرسّامين النمسويين، على ما أعلنت دار "سوذبيز" الأربعاء، ويُتوقع أن تحطم رقماً قياسياً في المزادات الأوروبية.
ووصفت الدار في بيان لوحة "السيدة ذات المروحة اليدوية" بأنها "ليست فقط نجمة موسم المزادات الصيفي في لندن، بل كذلك واحدة من أجمل وأثمن ما عُرض في أوروبا على الإطلاق".
وشرحت "سوذبيز" أن اللوحة، وهي من آخر لوحات كليمت الذي توفي عام 1918 عن عمر يناهز 55 عاماً، قد تباع مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (82 مليون يورو) في المزاد الذي تقيمه في نيويورك قي 27 حزيران الجاري، وهو ما سيشكل رقماً قياسياً في أوروبا وفقاً لـ"سوذبيز".
وسبق أن بيعت لوحة "غابة بيرش" لكليمت لقاء 104,6 ملايين دولار خلال العام الماضي، في مزاد أقامته كريستيز في نيويورك على لوحة بول آلن الفنية.
أمّا أعلى سعر حالياً للوحة في مزاد في أوروبا فهو 65 مليون جنيه إسترليني للوحة "رجل يمشي" لألبرتو جاكوميتي التي بيعت في مزاد لدار سوذبيز في شباط 2010.
وبلغ سعر لوحة "بركة زنبق الماء" لكلود مونيه 40.9 مليون جنيه استرليني في مزاد لدار كريستيز في لندن في حزيران 2008، في حين بيعت "إمبراطورية الأنوار" لرينية ماغريت في مقابل 59.4 مليون دنيه إسترليني في مزاد لدار سوذبيز في آذار 2022.
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