كيف احتفل محمد صلاح بعيده الـ31؟

تشارك نجم المنتخب المصري وليفربول الإنكليزي محمد صلاح فرحته بعيد ميلاده الـ31 مع محبيه وجمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي.ونشر صلاح صورة له في حساباته عبر موقعي "تويتر" و"إنستغرام" ظهر فيها وهو يبتسم ويقطّع الكيك الذي كُتب عليه عبارة "كل سنة وأنت مو صلاح"، معبرًا عن فرحته وشاكراً كل من تقدم له بالتهنئة.وتفاعل متابعو صلاح على منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير مع منشوره، حيث أعربوا عن تمنياتهم له بالمزيد من النجاحات والتقدم.