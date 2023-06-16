بوجهٍ ملطخ بالدماء استمرّ برحلته... طائر ضخم اصطدم بالطيارة والنتيجة كارثية! (فيديو)

تمكّن طيّار، بطريقة ما، من الحفاظ على هدوئه بعد أن حطّم طائر ضخم الزجاج الأمامي في قمرة القيادة في الطائرة التي كان يقودها في الإكوادور، تاركًا إيّاه ملطخًا بالدماء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.







وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للحادثة بعد أن سُجلت في فينيس بمقاطعة لوس ريوس.







وتُظهر اللّقطات بقايا الطائر ومخالبه الضخمة المتدلية فوق الطيّار الملطّخ وجهه بالدماء وهو بزيّه العسكري بينما يواصل توجيه الطائرة وهو يبدو غير منزعج.

Blood-soaked pilot safely landed his plane uninjured after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador.pic.twitter.com/bcNfeFNHBS — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 15, 2023