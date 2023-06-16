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بعدما رشّ ناشطون بيئيون الطلاء عليها... لوحة لمونيه "لم تتعرض لأي ضرر"

منوعات
2023-06-16 | 04:42
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بعدما رشّ ناشطون بيئيون الطلاء عليها... لوحة لمونيه &quot;لم تتعرض لأي ضرر&quot;
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بعدما رشّ ناشطون بيئيون الطلاء عليها... لوحة لمونيه "لم تتعرض لأي ضرر"

بعدما رشّ ناشطون بيئيون الطلاء عليها... لوحة لمونيه "لم تتعرض لأي ضرر"

لم تتعرّض لوحة لكلود مونيه كان قد رشّ ناشطون بيئيون طلاء عليها الأربعاء في ستوكهولم، "لأي ضرر"، على ما أعلن الخميس مدير متحف أورسي الفرنسي الذي يملك هذا العمل الفني.

وقال مدير المتحف كريستوف لوريبو، خلال مؤتمر صحافي خُصّص للحديث عن أعمال تجديد مُرتقبة في مؤسسته بين 2025 و2027،  ن تستلزم إغلاق المتحف إنّ "اللوحة لم تتعرض لأي ضرر".

وهذا العمل الفني المعنوَن "حديقة الفنان في جيفرني" (1900) أعارها متحف أورسي إلى المتحف الوطني في ستوكهولم، في إطار معرض مخصّص للحدائق والطبيعة.

وأوضح لوريبو أنّ اللوحة عاينها مرمّمو متحفين صباح الخميس، عن طريق اتصال بالفيديو. وبحسب لوريبو، لم تتضرر اللوحة ولا حتى إطارها المُستخدم فيه طلاء مائي.

وكانت منظمة "اتيرستل فاتماركر" أعلنت لوكالة فرانس برس مسؤوليتها عمّا تعرضت له اللوحة، ونشرت مقطع فيديو تظهر فيه إمرأتان، إحداهما ممرضة والثانية طالبة تمريض، وهما يرشان طلاء أحمر على الواجهة الزجاجية التي تحمي اللوحة.

وكانت المرأتان تهتفان إنّ "الوضع المناخي طارئ! وصحّتنا مهددة!"، ثم أوقفهما عناصر الشرطة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، إتهمت المنظمة الحكومية السويدية بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالسياسة البيئية.

وقالت ناطقة باسم المنظمة لصحيفة "داغنز نيهتر" اليومية إن المتحف الوطني يعمل على عرض اللوحة مجددًا.
 

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