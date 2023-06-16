سُجنت وغُرّمت بمبالغ كبيرة والسبب: محاولة غش في الإمتحان؟!

سُجنت وغُرّمت بمبالغ كبيرة والسبب: محاولة غش في الإمتحان؟!



أدانت محكمة جزائرية، طالبة مرشحة لشهادة الثانوية العامة في عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية، بالسجن لمدّة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ50 ألف دينار، (368 دولارًا أميركيًا)، بعدما ضُبطت متلبسة بمحاولة الغش في إمتحان شهادة البكالوريا، وذلك من خلال استخدامها لجهاز "بلوتوث" وهاتف نقال.



هذا وأدانت المحاكم في مختلف الولايات الجزائرية 21 شخصًا تورطوا في الغش بإمتحانات الثانوية العامة 2023.



وكانت قد فرضت الحكومة الجزائرية عقوبات شديدة لمحاربة الغش بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 2200 دولار أميركي.