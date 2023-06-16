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صراصير تغزو الشوارع وتغطي المنازل في إحدى المناطق في نيفادا الأميركية!

منوعات
2023-06-16 | 06:41
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صراصير تغزو الشوارع وتغطي المنازل في إحدى المناطق في نيفادا الأميركية!
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صراصير تغزو الشوارع وتغطي المنازل في إحدى المناطق في نيفادا الأميركية!

صراصير تغزو الشوارع وتغطي المنازل في إحدى المناطق في نيفادا الأميركية!

غزت ملايين صراصير المورمون بلدة صغيرة في ولاية نيفادا، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة الأميركية وطرقها، مما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة.

وهذه الظاهرة التي أكّد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان إلكو البالغ عددهم 20600 ألف.

وقالت المقيمة كوليت رينولدز لشبكة "سي بي اس" "نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا"، مضيفةً "عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر".

وقالت مقيمة أخرى تدعى ستيفاني غاريت إنّ "الحشرات تزحف على الطرق وتثير القشعريرة. الوضع مقرف جداً".

وصعّب انتشار هذه الحشرات على الطرق وصول السكان إلى المستشفيات.

وقال ستيف بوروز من مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي لقناة "كاي اس ال تي في" المحلية: "لكي ننقل المرضى إلى المستشفى، تعيّن علينا إرسال أشخاص إلى محيط منازل المرضى مع مكانس".

وأوضح عالم الحشرات في وزارة الزراعة بولاية نيفادا جيف نايت انّ أسراب الحشرات هذه لم تكن إستثنائية في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية.
 

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