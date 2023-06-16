نهاية عقد بملايين الدولارات يجمع منصة "سبوتيفاي" والأمير هاري وميغن

سينتهي عقد بملايين الدولارات يجمع منصة "سبوتيفاي" للبث التدفقي ومنظمة يديرها الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل، على ما أعلنت وسائل إعلام أميركية الخميس.وكان الزوجان، وهما عضوان في العائلة الملكية البريطانية، أنتجا موسماً واحداً فقط من بودكاست "أرشويل أوديو" منذ توقيع العقد الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليون دولار في العام 2020.وتصدّر البرنامج الذي يحمل عنوان "أركتايبس" وتقدّمه دوقة ساسكس، عدداً كبيراً من التصنيفات، إذ كان مستخدمو المنصة يستمعون خلاله إلى محادثات بين ميغن ونساء مؤثرات.وذكرت مجلة "فرايتي" المتخصصة نقلاً عن مصدر مجهول أنّ "سبوتيفاي" كانت تأمل في مزيد من المحتوى.وأضافت "فرايتي" نقلاً عن مصدر آخر لم تُسمّه، أنّ هاري وميغن يبحثان عن منصة جديدة لعرض برامجهما عبرها.ولم ترد "أرشويل" و"سبوتيفاي" بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معهما.