مشهد فلكيّ نادر مرتقب في هذا التاريخ... 5 كواكب ستصطف في السماء معاً!

يشهد الفلك اصطفاف خمسة من كواكب النظام الشمسي، قبل شروق شمس يوم السبت المقبل، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز عربية.







هذا وأشار الموقع إلى أنه من المنتظر أن تظهر كواكب زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد معًا، إذا سمح الطقس بذلك.







ونصح الموقع بالبحث عن مكان فيه رؤية واضحة للأفق بهدف رؤية المشهد الفلكي المميز، لافتاً الى أن عطارد سيكون آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة، حيث ستكون في هذا الوقت الكواكب الخمسة ممتدة في السماء.







وأوضح أن اكتشاف بعض الكواكب سيكون أسهل من غيرها، والأوضح سيكونان المشتري وزحل.