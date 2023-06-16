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"إعتدى عليها بعنف في حمام الملعب"... أحد نجوم الفنون القتالية متهم بالإعتداء الجنسي!

منوعات
2023-06-16 | 09:15
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&quot;إعتدى عليها بعنف في حمام الملعب&quot;... أحد نجوم الفنون القتالية متهم بالإعتداء الجنسي!
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"إعتدى عليها بعنف في حمام الملعب"... أحد نجوم الفنون القتالية متهم بالإعتداء الجنسي!

"إعتدى عليها بعنف في حمام الملعب"... أحد نجوم الفنون القتالية متهم بالإعتداء الجنسي!

إتُهم نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماغريغور بالإعتداء الجنسي على إمرأة خلال نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "أن بي ايه" في ميامي الأسبوع الماضي، حسب ما أفادت الخميس عدّة تقارير أميركية.

ونقلت شبكتا "إي أس بي أن" وتي أم زي سبورتس" رسائل من محامي الضحية قالت فيها إن ماغريغور (34 عاماً) إعتدى عليها "بعنف" في حمام في ملعب "كاسيا سنتر" خلال المباراة الرابعة بين ميامي هيت ودنفر ناغتس الجمعة الماضي.

وحسب تلك الوثائق، عمد ماغريغور إلى "تقبيل ضحيته بقوة"، قبل محاولة إجبارها على القيام بأعمال جنسية متعددة.

ونفى ماغريغور هذه المزاعم في بيان أرسلته المحامية باربرا لاينس عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، مؤكدة أن "المزاعم كاذبة. السيد ماغريغور لن يخضع للترهيب".

في المقابل، أكّدت شرطة ميامي أن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لها تحقق في تقرير تم تقديمه الأحد.

وجاء في بيان صدر عن شرطة ميامي لوكالة فرانس برس من دون ذكر اسم ماغريغور "هذا تحقيق مفتوح لذا لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية في الوقت الحالي".

وضمن السياق ذاته، أكد فريق ميامي هيت والرابطة الوطنية لدوري "أن بي ايه" أنهما على علم بالتقارير والتحقيق.

وقال هيت في بيان "نحن على علم بهذه المزاعم ونجري تحقيقاً كاملاً في انتظار نتيجة التحقيق، سنحجب أي تعليق آخر".

وكان ماغريغور أثار الجدل خلال وقت مستقطع أثناء المباراة حين قام بلكم تميمة ميامي هيت بعد أن ظهر في الملعب بهدف تصوير إعلان ترويجي مخطط له مسبقاً. ونُقل الشخص الذي كان يرتدي زي التميمة لاحقاً إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطبي ومسكنات للألم قبل عودته إلى منزله.
 

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