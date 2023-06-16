بعد تزايد هجماتها على البشر... ناميبيا تعتزم بيع عدد من التماسيح

أعلنت الحكومة الناميبية الخميس أنها ستطرح للبيع نحو 40 تمساحاً، فيما ستُصدِر أذونات إضافية لقتل عدد من هذه الحيوانات، بعدما تزايدت هجماتها على البشر.

وقال وزير البيئة بوهامبا شيفيتا لوكالة فرانس برس إنّ القرار اتُّخذ عقب تزايد أعداد التماسيح في ناميبيا، وهو ما يمثّل مشكلة مرتبطة بالسلامة العامة.

وأضاف "ركّزنا على مناطق عدّة تجاوز عدد التماسيح فيها ما يمكن لهذه المناطق تحمّله، فيما باتت هذه الحيوانات منتشرة على ضفاف الأنهر وتهاجم السكان".

وأعلنت الوزارة في بيان الأربعاء أنّ 40 تمساحاً من أنهر في منطقتي كافانغو وزامبيزي في شمال شرق البلاد ستوضع في الأسر قبل بيعها ضمن مزاد.

وأفادت الحكومة بأنّ التماسيح ستُباع لأي طرف يُثبت أنه يملك موائل مناسبة لها، ويحوز المستندات القانونية لتصديرها.

وأوضح شيفيتا أنّ القرار يستند إلى دراسة أجريت على التماسيح بعد زيادة هجماتها على البشر.

ومنذ العام 2019، دفعت الوزارة أكثر من 2,3 مليون دولار ناميبي، أي نحو 153 ألف دولار، كتعويضات للأسر المتضررة من هجمات التماسيح التي تسبّب بعضها في مصرع أشخاص.