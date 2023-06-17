بعد الجدل حول مشهد فيه راية تدعم المتحوّلين جنسيًا... فيلم "سبايدر-مان" الجديد لن يعرض في الإمارات

أفادت شركة "وكس سينما"، المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط، الجمعة أن أحدث أفلام "سبايدر-مان" أو "الرجل العنكبوت" لن يُعرض في الإمارات، وذلك بعدما أثار جدلًا على خلفية تضمّنه مشهدًا يُظهر راية تدعم المتحوّلين جنسيًا.وكان من المقرر أن يبدأ عرض فيلم "سبايدر-مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") على الشاشات الكبرى في كافة أنحاء الإمارات إعتبارًا من 22 حزيران، إلّا أنه حُذف من لائحة الأفلام التي ستُعرض قريبًا على المواقع الإلكترونية الخاصة بدور السينما في الدولة الخليجية.وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت شركة "وكس سينما" إن الفيلم "لن يصدر في الإمارات"، من دون أن توضح السبب.ومن جانبها، لم تردّ شركة ماجد الفطيم التي تدير"وكس سينما"، على طلب التعليق على المسألة.وأثار الفيلم الذي عُرض للمرة الأولى نهاية الشهر الفائت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، جدلًا كبيرًا في الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مشهد تظهر فيه راية كُتبت عليها بالإنكليزية عبارة "حماية الأطفال المتحوّلين".وأعلن مجلس الإمارات للإعلام، وهو الهيئة الناظمة للإعلام، الإثنين أنه "لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة". ولم يخض في أسباب إصدار بيانه هذا كما أنه لم يردّ على طلب وكالة فرانس برس التعليق.والعام الماضي، منعت دول عدّة في الشرق الأوسط بما فيها الإمارات، عرض فيلم "لايت يير"، وهو أول عمل من إنتاج استوديوهات "بيكسار" الأميركية يتخلله مشهد قبلة بين إمرأتين.وفي السعودية المجاورة، أكّدت شركة "اي ام سي" المشغلة لدور سينما محلية، لفرانس برس أن الفيلم لن يُعرض، بدون الكشف عن السبب. ولم تردّ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أسئلة فرانس برس على الفور.وحذفت شركة "وكس سينما" الفيلم من قائمة الأفلام التي ستُعرض قريبًا على مواقعها في البحرين وقطر وسلطنة عُمان والكويت.