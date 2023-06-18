توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!

بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!

بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!

بعد الجدل حول مشهد فيه راية تدعم المتحوّلين جنسيًا... فيلم "سبايدر-مان" الجديد لن يعرض في الإمارات