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بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
منوعات
2023-06-18 | 05:52
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بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
بعد ان اتُهمت سيدة مصرية بقتل طفلها وطهي جثته وأكله، كشفت المتهمة عن تفاصيل جديدة حول ما حصل، وفق ما نقل موقع "
العربية
".
وقالت السيدة، خلال جلسة محاكمتها في محكمة جنايات الزقازيق، إنها تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها لجريمتها، مضيفة أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه.
وشددت المتهمة على أنها قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر، "وفق ما ألهمها تفكيرها"، مشيرة إلى أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة، ما دفعها إلى التوجه للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له هو نوع من السحر، ومؤكدة أنها شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه.
وكانت قد ضجت محافظة الشرقية قبل أسابيع بجريمة ذبح سيدة لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهي جثته وأكلها.
وأعلنت النيابة المصرية أن الأم اعترفت بارتكاب الجريمة، وتوصل فريق من المحققين إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة.
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