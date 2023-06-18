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"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
منوعات
2023-06-18 | 14:10
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"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
روت إحدى الأمهات كيف رصدت "وميضاً" في عين إبنها البالغ من العمر 10 أشهر، ليتبيّن فيما بعد أن هذا "الوميض" هو شكل نادر من أشكال السرطان.
ورأت دانييل سكوت، من ساوث شيلدز، في إحدى الصور وميضاً أبيض غريباً في عين جايكوب تولي وأدركت أنها يجب أن تخضعه لفحوصات طبية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
واكتُشِف لاحقًا أن جايكوب كان مصابًا بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب عادةً الأطفال دون سن الثالثة.
وبعد خضوعه للعلاج الكيميائي في مستشفى رويال فيكتوريا في نيوكاسل، تم نقل الطفل الشجاع إلى مستشفى برمنغهام للأطفال ليخضع لبقية العلاج.
والآن تم الإعلان أن جايكوب، البالغ من العمر خمسة أعوام اليوم، شفي تماماً من السرطان.
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