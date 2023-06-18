وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة

وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة

أعلنت مؤسسة الكفاءات في حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك وفاة رئيسها ومديرها العام الشيف رمزي شويري بنوبة قلبية مفاجئة.

وجاء في المنشور: "ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة.

سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها.

حتى ذلك الحين، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق.

المسيح قام

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".