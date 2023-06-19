الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن

منوعات
2023-06-19 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن

عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن

إحتفل الملك تشارلز الثالث السبت رسميًا بعيد ميلاده، الأول منذ إعتلائه العرش، مع العرض العسكري التقليدي الذي إختتم بظهور العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام وإستعراض جوي في سماء لندن.

ويحتفل بهذه المناسبة التي تنظم كل عام في حزيران، بعيد ميلاد الملك الذي سيبلغ 75 عامًا في 14 تشرين الثاني في حدث خاص.

وبعد أكثر من شهر من تتويجه، إستفاد آلاف البريطانيين من الطقس الجيد للإحتفاء مرّة أخرى بملكهم الجديد.

وخرج تشارلز الثالث باللباس العسكري من قصر باكنغهام على حصان ظهرًا، لأول مرة كعاهل بريطاني منذ عام 1986. ولم تعد الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في ايلول عن عمر يناهز 96 عامًا، تظهر على جواد خلال هذا الحدث الرمزي بعد هذا التاريخ.

وتبع الملك شقيقه الأمير إدوارد وشقيقته الأميرة آن وكذلك إبنه ووريث العرش وليام وكانوا يرتدون وجميعا الزي العسكري على ظهر أحصنة.

وتبعتهم في عربة تجرها أحصنة قرينة الملك كاميلا التي إرتدا زيًا أحمر ذا طابع عسكري والأميرة كايت باللون الأخضر مع أولادها الثلاثة، جورج وشارلوت ولويس.

واستعرض تشارلز القوات في ساحة هورس غاردز بارايد ثم عاد إلى القصر حيث ادت مختلف الأفواج التحية للملك الذي كان لا يزال على صهوة الخيل أثناء مروره امام البوابات.

وتمكنت الحشود التي تجمعت في جادة مول الشهيرة أمام باكنغهام من رؤية الملك والملكة وأفراد آخرين في العائلة المالكة يحيون الجمهور من شرفة القصر.

قبل ظهور العائلة المالكة على الشرفة، تم إطلاق 41 طلقة مدفعية من غرين بارك المجاور للمقر الملكي.

وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يُطلق عليه اسم "Trooping the colour" (حشد الألوان) إلى عهد الملك جورج الثاني عام 1748 والذي رغم ولادته في 30 تشرين الاول كان يرغب في الإستفادة من الطقس الجيد للإحتفال بعيد ميلاده.

وشارك نحو 1400 جندي و400 موسيقي و200 جواد بقيادة الفرس "جونو" التي أطلقت عليها قرينة الملك كاميلا هذا الاسم، في هذا الحدث الذي نقلت قنوات التلفزيون وقائعه مباشرة.

وترجع أصول الإحتفال إلى الإستعدادات للحرب حين كانت تُعرض الرايات المختلفة على الجنود حتى يتمكنوا من التمييز بينها في حمأة المعارك.

والمفارقة هذا العام كانت العرض الجوي التقليدي الذي اختتم الاحتفال تعويضا عن إلغاء العرض الذي كان مقررًا بمناسبة تتويج الملك في السادس من أيار بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومع تحليق آخر الطائرات، ردد الحشد النشيد الوطني، فيما أدى الأمير لويس الصغير من على الشرفة التحية العسكرية، قبل أن يتبع إلى القصر الملك وأفرادًا آخرين من العائلة المالكة.

وتم خلال الإحتفال تكريم شخصيات شهيرة وأشخاص عاديين قدموا خدمات للشعب والدولة.
 

آخر الأخبار

منوعات

عرض

عسكري

تقليدي

عيد ميلاد

الملك تشارلز الثالث

لندن

LBCI التالي
في مئويته الرابعة... قصر فرساي يتيح الجناح الخاص بالملكة ماري أنطوانيت للعامّة (صور)
في تشيلي ... العثور على بقايا ديناصور لم يسبق رصد دليل على وجوده في أميركا الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-22

المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
2023-04-09

مراسم بركة الكهنة التقليدية عند حائط المبكى حوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية

LBCI
أخبار دولية
2023-03-29

الهند تعرض على دول إفريقية عتادا عسكريا "بأسعار معقولة"

LBCI
أخبار دولية
09:36

الجيش السويدي لا يستبعد تعرّض البلاد لهجوم عسكري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:33

في مئويته الرابعة... قصر فرساي يتيح الجناح الخاص بالملكة ماري أنطوانيت للعامّة (صور)

LBCI
منوعات
05:17

في تشيلي ... العثور على بقايا ديناصور لم يسبق رصد دليل على وجوده في أميركا الجنوبية

LBCI
منوعات
03:44

حاويات القمامة في سوق بوينوس آيرس... كنوز فقراء في الأرجنتين

LBCI
منوعات
03:02

علق داخل زلاجة مائية... "تيك توكر" ماليزي يعيش لحظات من الرعب! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:55

عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي

LBCI
آخر الأخبار
10:21

التحكم المروري: جريحان في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة بلونة - كسروان

LBCI
منوعات
2023-04-28

عائلة ألبانية تتوارث جيلاً عن جيل مصحفاً بالغ الصغر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-17

موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

ملحم خلف: الجلسة اليوم هي محاولة لتخدير الناس

LBCI
أخبار لبنان
07:57

انطلاق امتحانات الشهادة الرسمية المهنية في 58 مركزا في كلّ لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:54

الرواتب الى الموظفين قبل العيد.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:17

طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:13

وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة

LBCI
آخر الأخبار
16:03

طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات

LBCI
خبر عاجل
02:27

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

LBCI
خبر عاجل
04:40

مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
04:37

ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
آخر الأخبار
14:58

طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك

LBCI
منوعات
14:10

"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!

LBCI
أخبار دولية
08:55

عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More