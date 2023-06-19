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عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن
منوعات
2023-06-19 | 07:59
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عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن
عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن
إحتفل الملك تشارلز الثالث السبت رسميًا بعيد ميلاده، الأول منذ إعتلائه العرش، مع العرض العسكري التقليدي الذي إختتم بظهور العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام وإستعراض جوي في سماء لندن.
ويحتفل بهذه المناسبة التي تنظم كل عام في حزيران، بعيد ميلاد الملك الذي سيبلغ 75 عامًا في 14 تشرين الثاني في حدث خاص.
وبعد أكثر من شهر من تتويجه، إستفاد آلاف البريطانيين من الطقس الجيد للإحتفاء مرّة أخرى بملكهم الجديد.
وخرج تشارلز الثالث باللباس العسكري من قصر باكنغهام على حصان ظهرًا، لأول مرة كعاهل بريطاني منذ عام 1986. ولم تعد الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في ايلول عن عمر يناهز 96 عامًا، تظهر على جواد خلال هذا الحدث الرمزي بعد هذا التاريخ.
وتبع الملك شقيقه الأمير إدوارد وشقيقته الأميرة آن وكذلك إبنه ووريث العرش وليام وكانوا يرتدون وجميعا الزي العسكري على ظهر أحصنة.
وتبعتهم في عربة تجرها أحصنة قرينة الملك كاميلا التي إرتدا زيًا أحمر ذا طابع عسكري والأميرة كايت باللون الأخضر مع أولادها الثلاثة، جورج وشارلوت ولويس.
واستعرض تشارلز القوات في ساحة هورس غاردز بارايد ثم عاد إلى القصر حيث ادت مختلف الأفواج التحية للملك الذي كان لا يزال على صهوة الخيل أثناء مروره امام البوابات.
وتمكنت الحشود التي تجمعت في جادة مول الشهيرة أمام باكنغهام من رؤية الملك والملكة وأفراد آخرين في العائلة المالكة يحيون الجمهور من شرفة القصر.
قبل ظهور العائلة المالكة على الشرفة، تم إطلاق 41 طلقة مدفعية من غرين بارك المجاور للمقر الملكي.
وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يُطلق عليه اسم "Trooping the colour" (حشد الألوان) إلى عهد الملك جورج الثاني عام 1748 والذي رغم ولادته في 30 تشرين الاول كان يرغب في الإستفادة من الطقس الجيد للإحتفال بعيد ميلاده.
وشارك نحو 1400 جندي و400 موسيقي و200 جواد بقيادة الفرس "جونو" التي أطلقت عليها قرينة الملك كاميلا هذا الاسم، في هذا الحدث الذي نقلت قنوات التلفزيون وقائعه مباشرة.
وترجع أصول الإحتفال إلى الإستعدادات للحرب حين كانت تُعرض الرايات المختلفة على الجنود حتى يتمكنوا من التمييز بينها في حمأة المعارك.
والمفارقة هذا العام كانت العرض الجوي التقليدي الذي اختتم الاحتفال تعويضا عن إلغاء العرض الذي كان مقررًا بمناسبة تتويج الملك في السادس من أيار بسبب سوء الأحوال الجوية.
ومع تحليق آخر الطائرات، ردد الحشد النشيد الوطني، فيما أدى الأمير لويس الصغير من على الشرفة التحية العسكرية، قبل أن يتبع إلى القصر الملك وأفرادًا آخرين من العائلة المالكة.
وتم خلال الإحتفال تكريم شخصيات شهيرة وأشخاص عاديين قدموا خدمات للشعب والدولة.
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