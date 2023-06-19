الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مئويته الرابعة... قصر فرساي يتيح الجناح الخاص بالملكة ماري أنطوانيت للعامّة (صور)

منوعات
2023-06-19 | 11:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مئويته الرابعة... قصر فرساي يتيح الجناح الخاص بالملكة ماري أنطوانيت للعامّة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
في مئويته الرابعة... قصر فرساي يتيح الجناح الخاص بالملكة ماري أنطوانيت للعامّة (صور)

سيتيح قصر فرساي الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى المئوية الرابعة لتأسيسه، للعامّة في 27 حزيران زيارة الجناح الخاص العائد لماري أنطوانيت، وهو من أكثر مساحات القصر السرية والراقية.

وكانت الملكة تقصد هذا "الملجأ" المكرّس لخصوصيتها بعيداً عن الحشود، قبل أن تُعتقل خلال الثورة الفرنسية.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد خضع الجناح الذي كانت الملكة تستريح فيه وتستقبل أبناءها ومجموعة مقربة من أصدقائها، لتجديد بعد عشر سنوات من البحوث وأعمال الترميم، لم تتم إتاحته للعامة بعد في صيغته الجديدة.

وقالت مديرة قصر فرساي كاترين بيغار إنّ هذه القاعات المُجَدّدة توفّر "فهماً جديداً للتاريخ مع التباين بين الحياة العامة للملكة وحياتها الخاصة، بالإضافة إلى آداب السلوك وعلاقاتها الشخصية، في ما يشكّل خلاصة مذهلة للتاريخ في بضعة أمتار مربعة".

ويتمثل العالم الخفي لماري أنطوانيت في غرف ومضافة خاصة ومكتبة وغرفة للبليار، بالإضافة إلى مجموعة من الغرف حجمها صغير وممتدة على طبقتين مع حجم إجمالي يبلغ نحو مئة متر مربع، ونواد تطل على ساحات داخلية صغيرة.

ويظهر أسلوب حياة الملكة من خلال أعمال خشبية وتقنية التذهيب وأقمشة قطنية مطبّعة بالورود وستائر حريرية مُطرزة بأسلوب فاخر وقطع من الأثاث وأعمال فنية ولوحات ثمينة.

ومن بين ما سيستكشفه الزوار أيضاً مجموعة من القطع اليابانية النادرة.

 
 

آخر الأخبار

منوعات

قصر فرساي

الذكرى

المئوية الرابعة

لتأسيسه

العامة

الجناح الخاص

ماري أنطوانيت

مساحات

القصر.

LBCI التالي
للمرة الرابعة وفي سن الـ85 عاماً... المخرج الفرنسي كلود لولوش يتزوج
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:30

قرار للمرتضى بفتح المتحف والمعالم الأثرية مجانًا السبت الأول من كل شهر أمام موظفي الإدارة العامة

LBCI
آخر الأخبار
02:23

معلومات للـLBCI: النيابة العامة المالية بدأت بإجراءاتها في قضية ملف إنشاءات مجرى نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-16

اليونيفيل إفتتحت معرضا للصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

LBCI
اقتصاد
2023-06-15

تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:59

عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن

LBCI
منوعات
05:17

في تشيلي ... العثور على بقايا ديناصور لم يسبق رصد دليل على وجوده في أميركا الجنوبية

LBCI
منوعات
03:44

حاويات القمامة في سوق بوينوس آيرس... كنوز فقراء في الأرجنتين

LBCI
منوعات
03:02

علق داخل زلاجة مائية... "تيك توكر" ماليزي يعيش لحظات من الرعب! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-05-18

عادل امام يحتفل بعيد ميلاده.. هكذا بدا في سنّ الـ 83 (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-14

البوندستاغ يوافق على دفعة أولى لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-15

بسبب تلوث جرثومي... مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال سطروا محاضر ضبط بحق 7 مراكز لتعبئة المياه في طرابلس والكورة

LBCI
أخبار دولية
03:28

اشتباكات عنيفة في جنين... وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

أهلا بهالطلة بمشمش - عكار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:13

وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة

LBCI
آخر الأخبار
16:03

طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات

LBCI
خبر عاجل
02:27

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

LBCI
خبر عاجل
04:37

ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
خبر عاجل
04:40

مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
08:55

عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي

LBCI
آخر الأخبار
14:58

طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك

LBCI
امن وقضاء
09:57

دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More