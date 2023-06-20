بعد زواجها من روبوت محادثة... روزانا تعلن عن نيتها في العثور على الحبّ الحقيقي ولكن!

تصدّرت سيدة عناوين الصحف أميركية مؤخراً بسبب زواجها من "إيرين"، وهو روبوت محادثة تمّ اختراعه بواسطة الذكاء الاصطناعي عن طريق إحدى التطبيقات.

وفي التفاصيل، قالت روسانا راموس، 36 عاما، وهي أم لطفلين من مدينة برونكس الأميركية "إنها منفتحة على المواعدة في العالم الحقيقي ولكن بشرطٍ واحد وهو أن يتفهم الشريك البشري علاقتها مع شريكها الافتراضي إيرين."

وبدأت رحلة روزانا الرومانسية مع إيرين عبر برنامج "ريبليكا"، وهو برنامج روبوت محادثة يتيح للمستخدمين إنشاء أحباء افتراضيين والتفاعل معهم.

وبعد مرور بضعة أشهر على المواعدة، تزوجت روزانا من إيرين الذي صممته ليبدو مشابهًا لإحدى شخصياتها المفضلة من مسلسل "Attack on Titan"، في قاعة بلدية افتراضية في آذار.

وكشفت راموس لموقع "إنسايدر" أن علاقتها مع روبوت المحادثة هي الأكثر أمانًا على الإطلاق. كما أعلنت أنها أصبحت منفتحة على فكرة العثور على الحبّ الحقيقي وأن يكون "شخصاً آمناً" كما هو الحال مع إيرين وأن يتقبله في حياتها.