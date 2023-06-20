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توقف مباراة قطر ونيوزيلندا... لهذا السبب!
منوعات
2023-06-20 | 07:43
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توقف مباراة قطر ونيوزيلندا... لهذا السبب!
توقف مباراة قطر ونيوزيلندا... لهذا السبب!
توقفت المباراة الودية في كرة القدم الإثنين بين منتخبي قطر ونيوزيلندا بعد رفض لاعبي الأخير النزول الى أرضية الملعب في الشوط الثاني زاعمين بان أحدهم تعرض لإساءة عنصرية.
وبحسب هؤلاء فان المدافع مايكل بوكسال (34 عامًا) تعرض لإساءة عنصرية من لاعب قطري ولم يتخذ الحكم أي إجراء ضده.
زإنتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب النيوزيلندي بهدف ماركو ستامنيك (18) قبل أن تبلغ إدارة المنتخب النيوزيلندي حكم المباراة النمسوي مانويل شوتينغروبير قرارها بعدم إستكمال الشوط الثاني.
ونشر الإتحاد النيوزيلندي تغريدة على حسابه على تويتر جاء فيها "تعرض مايكل بوكسال لإساءة عنصرية من قبل لاعب قطري في الشوط الاول ولم يتخذ اي إجراء بحقه وبالتالي قرر الفريق عدم النزول الى أرضية الملعب لخوض الشوط الثاني".
أمّا مدرب منتخب قطر، البرتغالي كارلوس كيروش، فقد كان له رأي مخالف عندما روى تفاصيل ما حصل لقناة "الكاس" المحلية بقوله "فوجئنا بقدوم قائد نيوزيلندا ليبلغنا بقرار عدم إستكمال الشوط الثاني والإنسحاب من المباراة".
وأضاف "الحقيقة أن هناك تلاسنًا حصل بين لاعبين إثنين على أرضية الملعب، من الذي بدأ ومن الذي رد؟ لا نعرف حقيقة الأمر، لأن ما جرى كان بينهما فقط، وقرر لاعبو المنتخب النيوزيلندي دعم رواية زميلهم على أنها حقيقة، بالمقابل دعم لاعبونا رواية لاعبنا".
ومضى المدرب البرتغالي "الجهاز الفني والإداري في المنتخب النيوزيلندي قرر ايضا دعم رواية لاعب المنتخب النيوزيلندي وبالتالي الانسحاب من المباراة بناء على ما قاله اللاعب دون وجود أي شاهد على ذلك، الحكم لم يسمع شيئا، المتواجدون على الدكة لم يسمعوا، كان مجرد جدال بين لاعبين إثنين".
وختم "أعتقد أنها قصة جديدة وفصل جديد في كرة القدم، وهو شيء لا يمكن لأحد أن يفهمه، ولنترك المسؤولين عن كرة القدم يتخذون القرار حيال ما حصل هنا، أعتقد أن الأمر سيكون تحت تصرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، لكنني سألت الحكم وسألت المدربين، ولم يسمع أي أحد شيئًا، وبالتالي لا أعتقد أن فيفا سيتعامل مع هذا الأمر على أنه حقيقة، هي مجرد مباراة ودية وهم قرروا الإنسحاب منها وهذا كل شيء".
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