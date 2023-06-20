الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقف مباراة قطر ونيوزيلندا... لهذا السبب!

منوعات
2023-06-20 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقف مباراة قطر ونيوزيلندا... لهذا السبب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقف مباراة قطر ونيوزيلندا... لهذا السبب!

توقف مباراة قطر ونيوزيلندا... لهذا السبب!

توقفت المباراة الودية في كرة القدم الإثنين بين منتخبي قطر ونيوزيلندا بعد رفض لاعبي الأخير النزول الى أرضية الملعب في الشوط الثاني زاعمين بان أحدهم تعرض لإساءة عنصرية.

وبحسب هؤلاء فان المدافع مايكل بوكسال (34 عامًا) تعرض لإساءة عنصرية من لاعب قطري ولم يتخذ الحكم أي إجراء ضده.

زإنتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب النيوزيلندي بهدف ماركو ستامنيك (18) قبل أن تبلغ إدارة المنتخب النيوزيلندي حكم المباراة النمسوي مانويل شوتينغروبير قرارها بعدم إستكمال الشوط الثاني.

ونشر الإتحاد النيوزيلندي تغريدة على حسابه على تويتر جاء فيها "تعرض مايكل بوكسال لإساءة عنصرية من قبل لاعب قطري في الشوط الاول ولم يتخذ اي إجراء بحقه وبالتالي قرر الفريق عدم النزول الى أرضية الملعب لخوض الشوط الثاني".

أمّا مدرب منتخب قطر، البرتغالي كارلوس كيروش، فقد كان له رأي مخالف عندما روى تفاصيل ما حصل لقناة "الكاس" المحلية بقوله "فوجئنا بقدوم قائد نيوزيلندا ليبلغنا بقرار عدم إستكمال الشوط الثاني والإنسحاب من المباراة".

وأضاف "الحقيقة أن هناك تلاسنًا حصل بين لاعبين إثنين على أرضية الملعب، من الذي بدأ ومن الذي رد؟ لا نعرف حقيقة الأمر، لأن ما جرى كان بينهما فقط، وقرر لاعبو المنتخب النيوزيلندي دعم رواية زميلهم على أنها حقيقة، بالمقابل دعم لاعبونا رواية لاعبنا".

ومضى المدرب البرتغالي "الجهاز الفني والإداري في المنتخب النيوزيلندي قرر ايضا دعم رواية لاعب المنتخب النيوزيلندي وبالتالي الانسحاب من المباراة بناء على ما قاله اللاعب دون وجود أي شاهد على ذلك، الحكم لم يسمع شيئا، المتواجدون على الدكة لم يسمعوا، كان مجرد جدال بين لاعبين إثنين".

وختم "أعتقد أنها قصة جديدة وفصل جديد في كرة القدم، وهو شيء لا يمكن لأحد أن يفهمه، ولنترك المسؤولين عن كرة القدم يتخذون القرار حيال ما حصل هنا، أعتقد أن الأمر سيكون تحت تصرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، لكنني سألت الحكم وسألت المدربين، ولم يسمع أي أحد شيئًا، وبالتالي لا أعتقد أن فيفا سيتعامل مع هذا الأمر على أنه حقيقة، هي مجرد مباراة ودية وهم قرروا الإنسحاب منها وهذا كل شيء".
 
 

آخر الأخبار

منوعات

رياضة

مباراة

قطر

نيوزيلندا

LBCI التالي
دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!
بعد زواجها من روبوت محادثة... روزانا تعلن عن نيتها في العثور على الحبّ الحقيقي ولكن!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:28

قطر توقع اتفاقية ثانية مع الصين لتزويدها الغاز الطبيعي لمدة 27 عامًا

LBCI
آخر الأخبار
05:54

وزير الطاقة: قطر توقع اتفاقية ثانية مع الصين لتزويدها الغاز الطبيعي لمدة 27 عاما

LBCI
اقتصاد
05:40

لحود وأبو حيدر وقعا عقد مشاركة في "اكسبو قطر ٢٠٢٣"

LBCI
آخر الأخبار
15:28

باسيل لـ عشرين_30: القطريون يطلبون حلًّا واسم جوزيف عون هو من الاسماء المطروحة ولست ضده لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:00

دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!

LBCI
منوعات
03:04

بعد زواجها من روبوت محادثة... روزانا تعلن عن نيتها في العثور على الحبّ الحقيقي ولكن!

LBCI
منوعات
2023-06-19

في مئويته الرابعة... قصر فرساي يتيح الجناح الخاص بالملكة ماري أنطوانيت للعامّة (صور)

LBCI
منوعات
2023-06-19

عرض عسكري تقليدي إحتفالًا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في لندن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-22

تركيا تعتبر منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة قرار غير مسلم ولا إنساني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-14

اتهام مسؤول سابق في "سامسونغ" بسرقة أسرار لإنشاء مصنع في الصين

LBCI
فنّ
2023-06-17

وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-11

skywell... سيارة كهربائية جديدة في الأسواق اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:53

بو حبيب يعرض الوفر الناتج عن سياسة التقشف للعام 2022 في وزارته..ويعلن توقف عمل سفير لبنان لدى فرنسا

LBCI
أخبار لبنان
15:54

باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:09

إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
فنّ
04:53

نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان

LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
خبر عاجل
04:49

معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم

LBCI
فنّ
04:49

ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور

LBCI
فنّ
04:38

والدة نوال الزغبي حديث المتابعين.. إطلالة شبابيّة لـ "أحلى أمّ بالدني" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
15:54

باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه

LBCI
أخبار لبنان
14:03

جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء... وهذا جدول أعمالها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More