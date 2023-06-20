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دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!

منوعات
2023-06-20 | 09:00
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دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!
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دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!

خلصت دراسة علمية نُشرت نتائجها الثلاثاء إلى أن الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص.

ووفق هذه الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD)، فبين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهر الجليدية بنسبة 65 في المئة أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة فيليبوس ويستر لوكالة فرانس برس "ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد. لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة" التي يحصل فيها ذلك.

ولفت التقرير إلى أن الأنهر الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش والهملايا تشكّل مصدراً مهماً للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1,65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة.

واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهر الجليدية ما يصل إلى 80 في المئة من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وفق تقديرات مركز ICIMOD، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في نيبال وتضم أيضاً أفغانستان وبنغلادش وبوتان والصين والهند وبورما وباكستان.

وتُغذي الأنهر الجليدية في جبال الهملايا 10 من أهم أحواض الأنهر في العالم، وتوفر كذلك الغذاء والطاقة والدخل لمليارات البشر بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت نائبة رئيس مركز ICIMOD إيزابيلا كوزيل "يعتمد مليارا شخص في آسيا على المياه من الأنهر الجليدية والثلوج. وعواقب فقدان هذا الغلاف الجليدي تفوق التصور".

وبحسب الدراسة، حتى إذا جرى حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بموجب اتفاق باريس للمناخ، فمن المتوقع أن تفقد الأنهر الجليدية ما بين ثلث ونصف حجمها بحلول عام 2100.

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