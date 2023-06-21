"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!

"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!



تعمل فرق الإنقاذ على البحث عن الغواصة التي اختفت في شمال المحيط الأطلسي يوم الأحد.



وتتسابق فرق البحث مع الزمن للعثور على غواصة مفقودة قبل نفاد إمدادات الأكسجين لـ5 من أفراد الطاقم على متنها.



وإكتشفت طائرة كندية تبحث عن الغواصة في المحيط الأطلسي أصوات ضجيج بالقرب من آخر موقع معروف لها.



وقام خفر السواحل الأميركي، الذي يقود عملية البحث، بنقل عملية الإنقاذ نتيجة للأصوات تحت الماء، ولكن حتى الآن "أسفرت عن نتائج سلبية".



وتقدر السلطات أن الغواصة تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي.



والجدير بالذكر أن الغواصة كانت في رحلة إستكشافية لزيارة حطام تيتانيك، حيث هبطت حوالي 3800 متر إلى قاع البحر.