الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العثور على عشرات الزواحف في أمتعة سفر أحد الرّكاب في هذا البلد... وهذا مصيره!
منوعات
2023-06-21 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العثور على عشرات الزواحف في أمتعة سفر أحد الرّكاب في هذا البلد... وهذا مصيره!
العثور على عشرات الزواحف في أمتعة سفر أحد الرّكاب في هذا البلد... وهذا مصيره!
أفاد مسؤولون نمساويون يوم الثلاثاء أن طاقم المطار عثر على 85 أبو بريص وأفعى وعقربين في أمتعة مسافر وصل على متن طائرة من إثيوبيا.
وقد تم احتجاز الرجل التشيكي، البالغ من العمر 50 عامًا، للإشتباه في قيامه بتهريب الحيوانات بشكل إجرامي.
وبدوره، ادعى المتهم عند استجوابه، أنه قد أخفى الزواحف معه لأنها في "حالة صحية سيئة للغاية"، وكانت تظهر عليها بالفعل علامات الجفاف، وأنه كان يخطط لإطعام الأبراص لأفاعيه.
وكان قد عثر المسؤولون على الحيوانات في 3 صناديق نقل مخبأة داخل حقائب عدّة تخص الرجل.
ومن أجل السلامة وللتحقق من الأنواع الدقيقة لكل حيوان، تم تسليم الزواحف إلى حديقة حيوان شونبرون في فيينا.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
الزواحف
أمتعة
سفر
التالي
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
0
أخبار لبنان
2023-06-20
اجتماع الأطراف المعنية بحجوزات الطيران في نقابة مكاتب السياحة والسفر لإتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع البطاقات
أخبار لبنان
2023-06-20
اجتماع الأطراف المعنية بحجوزات الطيران في نقابة مكاتب السياحة والسفر لإتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع البطاقات
0
خبر عاجل
2023-06-20
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
خبر عاجل
2023-06-20
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
0
أخبار لبنان
2023-06-14
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
أخبار لبنان
2023-06-14
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:35
تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!
منوعات
09:35
تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!
0
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
0
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
0
منوعات
2023-06-20
دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!
منوعات
2023-06-20
دراسة... الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:10
رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام سفينة تايتانيك
أخبار دولية
01:10
رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام سفينة تايتانيك
0
أمن وقضاء
2023-06-20
كارلوس غصن يتقدم بشكوى ضد شركة نيسان وموظفين فيها
أمن وقضاء
2023-06-20
كارلوس غصن يتقدم بشكوى ضد شركة نيسان وموظفين فيها
0
منوعات
2023-05-31
صحافية إيرانية غطت وفاة مهسا أميني تنفي التهم خلال محاكمتها
منوعات
2023-05-31
صحافية إيرانية غطت وفاة مهسا أميني تنفي التهم خلال محاكمتها
0
خبر عاجل
2023-06-14
منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة
خبر عاجل
2023-06-14
منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت
0
أخبار لبنان
07:36
لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:36
لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:56
مقرّرات مجلس الوزراء..
أخبار لبنان
06:56
مقرّرات مجلس الوزراء..
0
أخبار لبنان
06:09
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
أخبار لبنان
06:09
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
0
أخبار دولية
05:27
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
أخبار دولية
05:27
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:10
إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
2
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
3
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
4
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
5
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
6
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
7
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
8
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More