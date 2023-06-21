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تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!

منوعات
2023-06-21 | 09:35
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تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!
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تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!

تحذيرات مخيفة أطلقها موظف في الشركة المالكة للغواصة المفقودة أدت إلى طرده... ما هي؟!

أثار موظف سابق في OceanGate مخاوف بشأن الغواصة التي اختفت الأحد بعد انطلاقها في مهمة إلى حطام تيتانيك، وذلك عام 2018 قبل طرده، حسبما زعمت دعوى قضائية.

وكتب ديفيد لوكريدج ، مدير العمليات البحرية سابقًا في OceanGate لمشروع تيتان ، تقريرًا هندسيًا عام 2018 قال فيه إن المركبة قيد التطوير تحتاج إلى مزيد من الاختبارات وأن الركاب قد يتعرضون للخطر عندما تصل إلى "أعماق قصوى"، وفقًا لدعوى قضائية تم رفعها في ذلك العام في المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، بحسب ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

ورفعت OceanGate دعوى قضائية ضد لوكريدج في ذلك العام، متهمة إياه بخرق اتفاقية عدم الإفصاح، ورفعت دعوى مضادة تزعم أنه تم فصله بشكل خاطئ لإثارة أسئلة حول الاختبار والسلامة.
وقال لوكريدج في الدعوى المضادة إن OceanGate، التي تتقاضى ما يصل إلى 250 ألف دولار مقابل كل مقعد على متن السفينة،  ستعرّض الركاب لخطر محتمل في غواصة تجريبية. وقال أيضًا إن "تيتان" غير مجهز للوصول إلى أعماق تبلغ حوالي 13123 قدمًا حيث تقع تيتانيك.

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