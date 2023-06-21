"أعمدة سقالات قديمة" ووحدة تحكم Playstation معدلة... حقائق مرعبة كشفها مغامر انسحب من رحلة "تيتان"!

"أعمدة سقالات قديمة" ووحدة تحكم Playstation معدلة... حقائق مرعبة كشفها مغامر انسحب من رحلة "تيتان"!





ووفق ما نشرت صحيفة



وكان من بين الأسباب التي أثارت مخاوف براون إستخدام OceanGate "لأعمدة السقالات القديمة" للصابورة، ومعرفته بأن عناصر التحكم فيها كانت "تستند إلى وحدات تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر".



وقال للصحيفة إنه" على الرغم من كوني من أوائل الأشخاص الذين اشتركوا في هذه الرحلة فقدت وجدت في النهاية أن المخاطر كانت عالية جدًا". وأضاف براون أنه يشعر "بالأسى حقًا بشأن هاميش"، الذي كان من بين الركاب الخمسة على الغواصة.



وأشار براون إلى أنه السنوات التي تلت تسجيل إسمه في الرحلة، علم أن OceanGate قد "تجاهلت أهدافًا رئيسية" عند إجراء اختبار عميق للغواصة. ووجد المليونير أنه تم التحكم في السفينة بواسطة وحدة تحكم Playstation معدلة.



ويبدو أنه كان قلقًا من المشاكل الفنية والتأخيرات طوال عملية التطوير. وقال لصحيفة The Sun: "اكتشفت أنهم استخدموا أعمدة سقالات قديمة لصابورة الغواصة. وإذا كنت تحاول بناء غواصة خاصة بك، فمن المحتمل أن تستخدم أعمدة سقالة قديمة. لكن هذه كانت حرفة تجارية. قرر باحث عن الإثارة كان ينوي الانضمام إلى الملياردير هاميش هاردينغ في غواصة "تيتان" المفقودة الإنسحاب من الرحلة بسبب شكوكه من تصميم الشركة المالكة لها "أوشن غيت"'.ووفق ما نشرت صحيفة "ذا صن" ، فإن كريس براون، 61 عامًا، دفع مبلغاً مالياً للذهاب في رحلة محكوم عليها بالفشل، لكنه أكد أنه غيّر رأيه بعد أن شعر بالقلق بشأن جودة التكنولوجيا والمواد المستخدمة في الغواصة.وكان من بين الأسباب التي أثارت مخاوف براون إستخدام OceanGate "لأعمدة السقالات القديمة" للصابورة، ومعرفته بأن عناصر التحكم فيها كانت "تستند إلى وحدات تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر".وقال للصحيفة إنه" على الرغم من كوني من أوائل الأشخاص الذين اشتركوا في هذه الرحلة فقدت وجدت في النهاية أن المخاطر كانت عالية جدًا". وأضاف براون أنه يشعر "بالأسى حقًا بشأن هاميش"، الذي كان من بين الركاب الخمسة على الغواصة.وأشار براون إلى أنه السنوات التي تلت تسجيل إسمه في الرحلة، علم أن OceanGate قد "تجاهلت أهدافًا رئيسية" عند إجراء اختبار عميق للغواصة. ووجد المليونير أنه تم التحكم في السفينة بواسطة وحدة تحكم Playstation معدلة.ويبدو أنه كان قلقًا من المشاكل الفنية والتأخيرات طوال عملية التطوير. وقال لصحيفة The Sun: "اكتشفت أنهم استخدموا أعمدة سقالات قديمة لصابورة الغواصة. وإذا كنت تحاول بناء غواصة خاصة بك، فمن المحتمل أن تستخدم أعمدة سقالة قديمة. لكن هذه كانت حرفة تجارية.

وبراون، الذي يؤكد أنه "ليس ممن يخجلون من المخاطرة" ، أرسل في النهاية بريداً ألكترونياً إلى OceanGate وطلب استرداد الأموال.