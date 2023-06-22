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هل فرغت خزّانات الأوكسجين الخاصة بالغواصة "تيتان" صباح اليوم؟
منوعات
2023-06-22 | 03:15
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هل فرغت خزّانات الأوكسجين الخاصة بالغواصة "تيتان" صباح اليوم؟
هل فرغت خزّانات الأوكسجين الخاصة بالغواصة "تيتان" صباح اليوم؟
كشفت
وكالة رويترز
أنه من المحتمل أن تكون خزانات الأوكسجين الخاصة بالغواصة "تيتان"، التي تديرها شركة OceanGate Expeditions الأميركية، قد نفدت صباح اليوم الخميس بعد أن فُقدت وعلى متنها 5 أشخاص في عمق المحيط الأطلسي.
وفي التفاصيل، كانت "تيتان" قد انطلقت للبحث عن حطام سفينة تيتانيك، مع 96 ساعة من الأوكسجين يوم الأحد الساعة 8 صباحًا، وفقًا للشركة، مما يعني أنه من المحتمل أن تنفد خزانات الأوكسجين الخاصة بها صباح اليوم.
وفي هذا السياق أكّد الخبراء أن "المدّة التي سيستغرقها الأوكسجين في الواقع تعتمد على عوامل مختلفة، مثل ما إذا كانت الغواصة لا تزال تتمتع بالقوّة ومدى هدوء الأشخاص الموجودين على متنها".
وكانت "تيتان" قد هبطت وفقدت الإتصال بالسفينة الداعمة بالقرب من نهاية الغوص، في زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي.
ومع ذلك، لم يفرض العد التنازلي لنضوب الأوكسجين سوى موعد نهائي إفتراضي، بافتراض أن السفينة المفقودة لا تزال سليمة، بدلاً من أن تكون محاصرة أو متضررة في أعماق قاسية عند قاع البحر أو بالقرب منه.
وكان خفر السواحل الأميركي قد أكد في بيان في الساعات الفائتة أن "كمية الأوكسجين ليست فقط ما يشغل بالنا، بل أيضًا كمية الطعام حيث لا نعرف بالضبط مقدار الطعام المتبقّي للطاقم، لكنّها بالتأكيد كمية محدودة جدًا".
هذا وكشف خفر السواحل الأميركي أن "سوء الأحوال الجوية يصعب من مهمة البحث عن الغواصة المفقودة"، مضيفاً أن "البحث عن الغواصة يجري بواسطة سفن تمسح قاع البحر".
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