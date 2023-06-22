"اتفاقية الخيانة" جمعت نيمار وحبيبته الحامل... 3 شروط سمحت لنجم باريس سان جرمان بـ"عدم الوفاء"

"اتفاقية الخيانة" جمعت نيمار وحبيبته الحامل... 3 شروط سمحت لنجم باريس سان جرمان بـ"عدم الوفاء"





وكان البرازيلي يستمتع بلعب كرة القدم في غير موسمها في الأسابيع الأخيرة وكان يشارك صور المغامرات حول العالم - مثل رحلة إلى مباراة فاصلة في ميامي هيت.



ورافقته صديقة برونا بيانكاردي ، التي ظهرت في عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.



وأكد الحبيبان مؤخرًا أنهما ينتظران طفلًا معًا، والذي سيكون الطفل الثاني لنجم باريس سان جرمان.



إلا أن ما تكشّف مؤخراً هو أن الحبيبين يجمعهما "اتفاق" ساري المفعول في حال أراد النجم البرازيلي أن يكون غير مخلص لبيانكاردي، وفق ما نقل موقع بعد خبر خيانة نيمار لحبيبته، انتشر خبر مفاده أن نجم باريس سان جيرمان اتفق وصديقته المؤثرة على قائمة الشروط التي تسمح له بالخيانة، وفقًا للتقارير.وكان البرازيلي يستمتع بلعب كرة القدم في غير موسمها في الأسابيع الأخيرة وكان يشارك صور المغامرات حول العالم - مثل رحلة إلى مباراة فاصلة في ميامي هيت.ورافقته صديقة برونا بيانكاردي ، التي ظهرت في عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.وأكد الحبيبان مؤخرًا أنهما ينتظران طفلًا معًا، والذي سيكون الطفل الثاني لنجم باريس سان جرمان.إلا أن ما تكشّف مؤخراً هو أن الحبيبين يجمعهما "اتفاق" ساري المفعول في حال أراد النجم البرازيلي أن يكون غير مخلص لبيانكاردي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

ووفقًا لـ Em Off ، فإن الشروط الثلاثة تتضمن أن أي علاقة خارجية "يجب أن تكون سرية" ، وأن نيمار "يجب أن يرتدي الواقي الذكري" وأنه "لا يستطيع تقبيل الفتاة الأخرى على الفم".



وتتضمن الإتفاقية التأكيد على أن نيمار "حر في مغازلة وحتى ممارسة الجنس مع امرأة أخرى" ، على الرغم من التزامه مع بيانكاردي.