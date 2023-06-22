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بيروت احتفلت بعيد الموسيقى على درج مار نقولا مع جمعية Rebirth Beirut

منوعات
2023-06-22 | 05:36
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بيروت احتفلت بعيد الموسيقى على درج مار نقولا مع جمعية Rebirth Beirut
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بيروت احتفلت بعيد الموسيقى على درج مار نقولا مع جمعية Rebirth Beirut

بيروت احتفلت بعيد الموسيقى على درج مار نقولا مع جمعية Rebirth Beirut

بعد تجربة العام الماضي التي تكللّت بالنجاح، Rebirth Beirut تعيد صخب الحياة والموسيقى على درج مار نقولا التراثي في الأشرفية، فبعد إضائته من ضمن مبادرة "ضوي شارعك" وبعدما ساهمت الجمعية بإضاءة أكثر من 104 شارعاً لتاريخ اليوم بالشراكة مع ميدكو، تحتفل بعيد الموسيقى لإثبات مرة جديدة أن بيروت هي عاصمة الفرح والموسيقى والحب وستبقى. 

هذا النشاط الثقافي جمع عدداً كبيراً من أبناء بيروت الذين رقصوا حتى منتصف الليل في مشهد أعاد الفرح إلى قلوب أهالي المنطقة الذين عانوا الكثير بعد انفجار المرفأ الذي دمّر منازلهم ومحلاتهم التجارية كما أدى الى مقتل وجرح عدد كبير من الناس بشكل مآسوي. 

السيد كابي فرنيني رئيس ومؤسس جمعية Rebirth Beirut  استهلّ بداية النشاط مرحبّاً بالناس شاكراً كل من دعم النشاط ولبّى الدعوة وعلى رأسهم محافظ بيروت القاضي مروان عبود كما داعم هذه المبادرة شركة MEDCO كما أثنى على تعاون الإعلام والمؤسسات التجارية والسياحية التي تبذل جهداً كبيراً للحفاظ على أجمل صورة لبيروت. كما شكر المشاركين الذين أحيوا الحفل ومنهم : DJ Guy, Les Croquenotes, Spectrum, Sabayat Band, Clara Atallah, Ss.hh.a.n.a, Joy Fayad  ، كما شكر الرعاة الرسميين للنشاط الذين بدعمهم أثبتوا عن وطنية كبرى وشعور بالمسؤولية تجاه نهضة بيروت ولبنان. 
 
وقال : " أردنا ترسيخ هذا الحفل ليصبح ذكرى سنوية جميلة عابقة بالفرح والنور لأن بيروت هي كذلك. اليوم وبدعم كل الحاضرين وإيمانهم بجمعيتنا نستمر في  إضاءة كل شوارع وجادات المدينة فلا يليق بها إلا الحياة والفرح والحب."

الجدير ذكره أن جمعية Rebirth Beirut تساهم في نهضة المدينة وإنارة الشوارع وتشجيع الفنانين الجدد من خلال معارض ثقافية وفنية وموسيقية وهي ملتزمة بإكمال هذه النشاطات حبّاً ببيروت وأهلها. 

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