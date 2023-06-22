من النافذة... زائر غريب يقتحم منزلاً بحثًا عن طعام!

من النافذة... زائر غريب يقتحم منزلاً بحثًا عن طعام!



إقتحم دب منزلًا في كولورادو بحثًا عن الطعام. وظهر في مقطع فيديو، التقطه أحد الجيران، الدب وهو يتدلى من نافذة في منزل ريان ماكفلارين، في وقت غيابه مع عائلته عن المنزل.



وكان الدب يحاول على ما يبدو إيجاد طريقه للخروج من المنزل بعد تنفيذه لعملية الإقتحام من نافذة في الطابق الأول.



ووجد الحيوان في النهاية طريقه للخروج من خلال النافذة التي كان يستخدمها في الأصل كمدخل.



وبدوره، قال ماكفارلين إن "الدب اقتحم مطبخ المنزل، وتناول بقايا شرائح لحم الخنزير الموجودة".