قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)

لك حتى القرش تحامل علينا وإجا عبحرنا ليمنع الناس تنبسط🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

منتجع atcl جونية فات علي قرش ومنع الناس تنزل عالبحر😑#حتى_الحيوانات_مشاركة_بالمؤامرة pic.twitter.com/57Rukkn0ZW — Rola (@stayontheearth) June 22, 2023

رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك يوضح الحقائق إزاء ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور أسماك القرش في مياه الشاطئ اللبناني pic.twitter.com/sVTjjdLPu8 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) June 22, 2023

إنتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي في لبنان، يُظهر وجود سمكة قرش قرب شاطئ جونية، مما أثار قلق الناس من إمكانية تعرض رواد البحر للأذى.هذا الحدث دفع بالجهات المختصة إلى إغلاق الشواطئ.كما حذرت الجمعيات البيئية من مخاطر التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها.وبدوره، نشر الدفاع المدني اللبناني فيديو لرئيس وحدة الإنقاذ البحري سمير يزبك، يشرح من خلاله حقيقة ما يحصل، حيث أكد أن "الساحل اللبناني هو مجرد مكان عبور لأسماك القرش عبر السواحل اللبنانية الى مكان بعيد".