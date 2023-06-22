قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)

لك حتى القرش تحامل علينا وإجا عبحرنا ليمنع الناس تنبسط🤦🏻♀️🤦🏻♀️
منتجع atcl جونية فات علي قرش ومنع الناس تنزل عالبحر😑#حتى_الحيوانات_مشاركة_بالمؤامرة pic.twitter.com/57Rukkn0ZW
— Rola (@stayontheearth) June 22, 2023
لك حتى القرش تحامل علينا وإجا عبحرنا ليمنع الناس تنبسط🤦🏻♀️🤦🏻♀️
منتجع atcl جونية فات علي قرش ومنع الناس تنزل عالبحر😑#حتى_الحيوانات_مشاركة_بالمؤامرة pic.twitter.com/57Rukkn0ZW
رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك يوضح الحقائق إزاء ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور أسماك القرش في مياه الشاطئ اللبناني pic.twitter.com/sVTjjdLPu8
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) June 22, 2023
رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك يوضح الحقائق إزاء ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور أسماك القرش في مياه الشاطئ اللبناني pic.twitter.com/sVTjjdLPu8