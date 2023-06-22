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الشرطة الأميركية توقف جدة... تركت حفيدتها الطفلة وحيدة في المطار لتستقل طائرة!

منوعات
2023-06-22 | 14:48
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الشرطة الأميركية توقف جدة... تركت حفيدتها الطفلة وحيدة في المطار لتستقل طائرة!
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الشرطة الأميركية توقف جدة... تركت حفيدتها الطفلة وحيدة في المطار لتستقل طائرة!

أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس بأن الشرطة الأميركية أوقفت جدة تبلغ 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في المطار لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، عثر موظفون في شركة طيران بعد ظهر الثلاثاء على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم.

وأوضحت الطفلة الناطقة بالإسبانية أن جدتها التي كانت تعتني بها تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها، وفق وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول التواصل في مطارات هيوستن أوغستو برنال لوكالة فرانس برس "بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر" ابنتهما الذي نسياه.

وأضاف "تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول"، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معاً.

وأمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.

وقال برنال إن الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق.

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