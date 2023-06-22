"قصة مؤثرة"... ولادة طفل خلال رحلة قطار سريع في كينيا (صورة)

أعلنت الشركة الكينية للسكك الحديد أن امرأة وضعت طفلاً أثناء رحلة في قطار تابع لها، بمساعدة طبيب وممرضة كانا أيضاً على متن القطار.

ووفق وكالة فرانس برس، دخلت الأم الحامل مخاض الولادة أثناء سفرها في قطار سريع كان في رحلة من العاصمة الكينية نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.

وقالت شركة السكك الحديد الكينية على فيسبوك "يُسعدنا أن نشارك قصة مؤثرة عن أمّ استقبلت مولودها الجديد على متن قطار ماداراكا السريع". ونشرت صوراً تُظهر المرأة والمولود محاطين بالموظفين والركاب المبتهجين.

وجاء في المنشور الذي حصد أكثر من 2400 علامة إعجاب، أنه بعد الولادة، "نُقلت المرأة إلى مستشفى مرياكاني الإقليمي للحصول على مزيد من المساعدة الطبية".

وأكد المنشور أنّ "كلاً من الأم والطفل بخير. أطيب التمنيات لها".