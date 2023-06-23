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"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
منوعات
2023-06-23 | 04:17
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"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
أعلنت البحرية الأميركية أنها رصدت "حالة غير طبيعية"، من المحتمل أن تكون الإنفجار الداخلي لتيتان، بعد فترة وجيزة من اختفاء الغواصة، بينما يزعم مخرج فيلم تايتانيك جيمس كاميرون أن مصادره رصدت أيضًا "دويًا عاليًا".
وحللت البحرية بياناتها الصوتية بعد الإبلاغ عن فقدان تيتان لأول مرة أثناء رحلتها إلى حطام السفينة تايتانيك، ووجدت حالة غير طبيعية "تتوافق مع إنفجار داخلي أو انفجار في المنطقة المجاورة العامة حيث كانت الغواصة تيتان متواجدة عندما فقدت الاتصالات"، وفقًا للبيان.
ونقلت البحرية هذه المعلومات إلى خفر السواحل، الذي واصل بحثه لأن البحرية لم تعتبر البيانات نهائية، وفق ما أعلن موقع
ذا غارديان
.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البيانات جاءت من شبكة سرية من أجهزة الاستشعار تحت الماء المصممة لتتبع الغواصات المعادية.
وقال كاميرون إنه كان يعلم أن الغواصة ضاعت منذ بدء البحث الذي استمر أربعة أيام، بعد أن أفادت مصادره بمعلومات مماثلة.
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