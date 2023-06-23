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مدوّنة طعام تثير الجدل... تُصنّف جودة المأكولات من دون تذوّقها! (فيديو)
منوعات
2023-06-23 | 08:58
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مدوّنة طعام تثير الجدل... تُصنّف جودة المأكولات من دون تذوّقها! (فيديو)
أثارت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد نشرها مقاطع فيديو تُعنى بتصنيفها جودة الأطعمة في المطاعم من دون تذوقها.
وانتشر مقطع فيديو لمدوّنة الطعام على تيك توك Jennifer NGO، عبر مواقع التواصل الإجتماعي يُظهرها في أماكن عدة وهي تحمل الطعام وتصنّفه من دون تذوّق أي نوع منه.
وفي هذا الإطار، يتساءل مستخدمو مواقع التواصل عن كيفية تمكن جينيفر من تقييم الطعام من دون تذوقه، فهل تستحق أن تثير الجدل بهذه الطريقة؟
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طعام
مطاعم
تذوق
Jennifer NGO.
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