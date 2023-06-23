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بعد فرضية وفاة ركاب الغواصة لحظة تعطلها... ما هو مصدر أصوات الضجيج التي رُصدت خلال عمليات البحث؟
منوعات
2023-06-23 | 09:24
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بعد فرضية وفاة ركاب الغواصة لحظة تعطلها... ما هو مصدر أصوات الضجيج التي رُصدت خلال عمليات البحث؟
بعد فرضية وفاة ركاب الغواصة لحظة تعطلها... ما هو مصدر أصوات الضجيج التي رُصدت خلال عمليات البحث؟
خلال جهود البحث المبكرة عن غواصة "تيتان"، تم رصد ضوضاء قرع في فترات مدتها 30 دقيقة بواسطة أجهزة سونار تحت الماء تسمى ."sonobuoys"
وتم التكهن حينها بأن الضرب كان عبارة عن أصوات استغاثة أطلقها الرجال الذين علقوا داخل الغواصة، مما أعطى الأمل في أنهم ما زالوا على قيد الحياة وينتظرون أن يتم إنقاذهم.
لكن الخبراء يفرضون احتمالية وفاة الرجال بمجرد أن واجهت الغواصة مشكلة - فما هي أصوات الضجيج التي سُمعت؟
وفقًا للخبراء ، يمكن أن يك صوتون "الضرب" ناتجًا عن معدات البحث في المنطقة أو عن الحيوانات البحرية مثل الحيتان أو حتى مجرد أصوات من أعماق المحيط الأطلسي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
البريطاني.
ويعتقد الدكتور جيمي برينغل، القارئ في علوم الأرض الجنائية بجامعة كيلي، أن الصوت كان "من صنع الإنسان".
وقال: "المحيط مكان صاخب للغاية فيه سفن عابرة وغواصات وسفن صيد، وكان هناك أيضاً سفن البحث عن الغواصة".
وأضاف برينغل: "يمكن أن تأتي الضوضاء من أي مصدر ولا تنتقل الموجات الصوتية دائمًا إلى الخارج شعاعيًا من المصدر، حيث أن المسطحات المائية غالبًا ما تكون ذات طبقات وتنتقل الموجات الصوتية على طولها.
وتابع: "من غير المرجح أن تنتقل الضوضاء الصادرة عن حطام تيتانيك عند هذا العمق إلى السطح".
"ورجح الدكتور أن "حقيقة أنه كان الصوت يصدر كل 30 دقيقة تشير إلى سبب من صنع الإنسان وليس مراوح سفينة مستمرة."
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