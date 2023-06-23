أرادت تصغير شفتيها ولكن النتيجة كانت عكسية... هذا ما حصل معها!(صورة)

أرادت تصغير شفتيها ولكن النتيجة كانت عكسية... هذا ما حصل معها!(صورة)



كشفت مؤثرة روسية كيف كادت أن تموت إثر مضاعفات أصابتها بعد خضوعها لعملية تصغير الشفاه مما جعل فمها ينتفخ حتى يتضاعف حجمه.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن كارتييه بوجاتي، 22 عامًا، كادت أن تموت من مضاعفات بعد خضوعها لعملية تجميل, وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.



وفي التفاصيل، فقد خضعت كارتييه لعملية بهدف تصغير شفتيها لكن العملية لم تنجح كما كانت تتمنى، فانتفخت شفتيها ووجنتيها إلى أكثر من ضعف حجمها الطبيعي بعد أن أصيبت برد فعل تحسسي تجاه الدواء الذي أعطيَ لها.



وبدورها، قالت كارتييه: " أعتقد أن أخصائية التجميل التي زرتها ليست مخولة لإجراء عمليات تصغير الشفاه".