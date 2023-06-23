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إرتدت ثوبًا من النقود... طالبة تحتفل بتخرجها بطريقةٍ غريبة! (فيديو)
منوعات
2023-06-23 | 13:01
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إرتدت ثوبًا من النقود... طالبة تحتفل بتخرجها بطريقةٍ غريبة! (فيديو)
إرتدت ثوبًا من النقود... طالبة تحتفل بتخرجها بطريقةٍ غريبة!
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى طالبات كلية الآداب في جامعة سوهاج في مصر وهي ترتدي ثوبًا مصنوعًا من النقود من فئة 200 جنيه مصري أثناء حفل تخرجها.
وفي التفاصيل، تلقت الطالبة نورا عادل هدية غريبة من والدها خلال حفل تخرجها وكانت ثوب من العملات النقدية، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيدٍ للفكرة ومعارض لها.
وبدورها، خرجت نورا عن صمتها وأشارت لموقع "
القاهرة 24
" أن "رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنتقدوها بشكل مهين، ما تسبب في كسر فرحتها بالنجاح والتخرج"، مضيفةً أن "ما حدث خلال الحفل هو نوع من التعبير عن الفرحة ليس أكثر".
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