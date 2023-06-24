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ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟

منوعات
2023-06-24 | 05:15
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ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
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ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟

ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟

تحدثت مدربة المواعدة سابرينا زوهار عن الأسباب الثلاثة وراء قيام بعض الأشخاص بالاختفاء فجأة من العلاقة.

وكثيرًا ما تشارك سابرينا زوهار ، 33 عامًا ، النصائح مع أولئك الذين يبحثون عن الحب أو الذين يعيشون علاقة حب عبر تيك توك.

ومؤخراً قامت زوهار بتفصيل الأسباب التي قد تجعل شخصًا ما "يشبحك" ، أو يوقف كل الاتصالات بك دون تفسير، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

وكشفت سابرينا، في أحد أحدث مقاطع الفيديو  لها ، أن الناس غالبًا ما يختفون فجأة لأنهم يخافون من ضعفهم، أو لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع الصراعات التي تحصل ، أو يستكشفون روابط وعلاقات أخرى.

وقالت: "أول شيء يجب تذكره هو أن مجرد اعتقادك أن الأمور تسير على ما يرام لا يعني بالضرورة أن الطرف الآخر يشعر بالمثل."

وأضافت: "ربما كان الطرف الآخر يشعر بذلك من الخارج ولكن في الداخل هو ربما يشعر باختلاف بسيط."

وتقول سابرينا إن السبب الأول الذي قد يجعل حبيبك المحتمل يتوقف عن التحدث إليك هو خوفه من الاقتراب أكثر من اللازم.

وتابعت: "الخوف من الرفض مخيف للغاية لدرجة أنهم سيزيلون أنفسهم حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من التعرض للأذى ، على الرغم من أن ذلك يؤدي إلى عكس ذلك وينتهي به الأمر إلى إيذاء جميع المعنيين. "

بعد ذلك ، قالت سابرينا إن الناس يختفون لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع الصراع.

وأشارت إلى أنه إذا لم يتم تعليم شخص ما التعامل مع الخلافات، فإنه يبذل قصارى جهده لتجنب ذلك بأي ثمن.

أما السبب الثالث فهو استكشاف علاقات آخر. في بعض الأحيان يلتقي الطرف الثاني بشخص آخر ويعتقد أن الحبيب سيلاحظ ذلك من تلقاء نفسه.

وفي نهاية مقطع الفيديو الخاص بها ، قالت: "من المهم أن تتذكر أن هذا الإختفاء لا علاقة لها بك!".

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