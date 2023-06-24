الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
منوعات
2023-06-24 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
تحدثت مدربة المواعدة سابرينا زوهار عن الأسباب الثلاثة وراء قيام بعض الأشخاص بالاختفاء فجأة من العلاقة.
وكثيرًا ما تشارك سابرينا زوهار ، 33 عامًا ، النصائح مع أولئك الذين يبحثون عن الحب أو الذين يعيشون علاقة حب عبر تيك توك.
ومؤخراً قامت زوهار بتفصيل الأسباب التي قد تجعل شخصًا ما "يشبحك" ، أو يوقف كل الاتصالات بك دون تفسير، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
البريطاني.
وكشفت سابرينا، في أحد أحدث مقاطع الفيديو لها ، أن الناس غالبًا ما يختفون فجأة لأنهم يخافون من ضعفهم، أو لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع الصراعات التي تحصل ، أو يستكشفون روابط وعلاقات أخرى.
وقالت: "أول شيء يجب تذكره هو أن مجرد اعتقادك أن الأمور تسير على ما يرام لا يعني بالضرورة أن الطرف الآخر يشعر بالمثل."
وأضافت: "ربما كان الطرف الآخر يشعر بذلك من الخارج ولكن في الداخل هو ربما يشعر باختلاف بسيط."
وتقول سابرينا إن السبب الأول الذي قد يجعل حبيبك المحتمل يتوقف عن التحدث إليك هو خوفه من الاقتراب أكثر من اللازم.
وتابعت: "الخوف من الرفض مخيف للغاية لدرجة أنهم سيزيلون أنفسهم حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من التعرض للأذى ، على الرغم من أن ذلك يؤدي إلى عكس ذلك وينتهي به الأمر إلى إيذاء جميع المعنيين. "
بعد ذلك ، قالت سابرينا إن الناس يختفون لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع الصراع.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتم تعليم شخص ما التعامل مع الخلافات، فإنه يبذل قصارى جهده لتجنب ذلك بأي ثمن.
أما السبب الثالث فهو استكشاف علاقات آخر. في بعض الأحيان يلتقي الطرف الثاني بشخص آخر ويعتقد أن الحبيب سيلاحظ ذلك من تلقاء نفسه.
وفي نهاية مقطع الفيديو الخاص بها ، قالت: "من المهم أن تتذكر أن هذا الإختفاء لا علاقة لها بك!".
آخر الأخبار
منوعات
علاقة
شريك
حب
إختفاء
أسباب
إرتدت ثوبًا من النقود... طالبة تحتفل بتخرجها بطريقةٍ غريبة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-22
بوحبيب لبّى دعوة السفير السعودي: علاقة لبنان بالمملكة قدیمة ومتجذرة
أخبار لبنان
2023-06-22
بوحبيب لبّى دعوة السفير السعودي: علاقة لبنان بالمملكة قدیمة ومتجذرة
0
آخر الأخبار
2023-06-14
الصادق لـ حوار المرحلة: الثنائي كان صاحب القرار في البلد وهو شريك بالفساد وقد أوقف تحقيق المرفأ ومع ذلك يقول لنا "ثقوا بنا"
آخر الأخبار
2023-06-14
الصادق لـ حوار المرحلة: الثنائي كان صاحب القرار في البلد وهو شريك بالفساد وقد أوقف تحقيق المرفأ ومع ذلك يقول لنا "ثقوا بنا"
0
أخبار لبنان
04:39
لودريان يختتم زيارته للبنان بلقاء بوحبيب
أخبار لبنان
04:39
لودريان يختتم زيارته للبنان بلقاء بوحبيب
0
فنّ
08:38
عناق وقبلات... ريهانا وحبيبها روكي في أجواء رومنسية بفرنسا (صور)
فنّ
08:38
عناق وقبلات... ريهانا وحبيبها روكي في أجواء رومنسية بفرنسا (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:01
إرتدت ثوبًا من النقود... طالبة تحتفل بتخرجها بطريقةٍ غريبة! (فيديو)
منوعات
13:01
إرتدت ثوبًا من النقود... طالبة تحتفل بتخرجها بطريقةٍ غريبة! (فيديو)
0
منوعات
11:03
أرادت تصغير شفتيها ولكن النتيجة كانت عكسية... هذا ما حصل معها!(صورة)
منوعات
11:03
أرادت تصغير شفتيها ولكن النتيجة كانت عكسية... هذا ما حصل معها!(صورة)
0
منوعات
10:08
كان مهووساً بجارته... قضم أجزاء من وجهها واغتصبها ثم ضربها حتى الموت!
منوعات
10:08
كان مهووساً بجارته... قضم أجزاء من وجهها واغتصبها ثم ضربها حتى الموت!
0
منوعات
09:24
بعد فرضية وفاة ركاب الغواصة لحظة تعطلها... ما هو مصدر أصوات الضجيج التي رُصدت خلال عمليات البحث؟
منوعات
09:24
بعد فرضية وفاة ركاب الغواصة لحظة تعطلها... ما هو مصدر أصوات الضجيج التي رُصدت خلال عمليات البحث؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-22
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
منوعات
2023-06-22
قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!
0
أمن وقضاء
2023-06-22
غادر منزله ولم يعد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
2023-06-22
غادر منزله ولم يعد... هل تعرفون مكانه؟
0
أمن وقضاء
2023-02-03
يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه
أمن وقضاء
2023-02-03
يعمل في كاراجات للحدادة والبويا بهدف السرقة ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض عليه
0
امن وقضاء
10:13
بيان للامن العام بشأن رسوم معاملات المواطنين والرعايا العرب والاجانب
امن وقضاء
10:13
بيان للامن العام بشأن رسوم معاملات المواطنين والرعايا العرب والاجانب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
الراعي زار أبرشية طرابلس المارونية والتقى عدداً من القيادات الطرابلسية النيابية والمدنية
أخبار لبنان
07:28
الراعي زار أبرشية طرابلس المارونية والتقى عدداً من القيادات الطرابلسية النيابية والمدنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قلب جونية يتحوّل مرة جديدة إلى قلب نابض بالحياة والسهرِ والفرح
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قلب جونية يتحوّل مرة جديدة إلى قلب نابض بالحياة والسهرِ والفرح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أهلا بهالطلة من ارز جاج الى لحفد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أهلا بهالطلة من ارز جاج الى لحفد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطوة جديدة باتجاه تصدير لبناني آمن
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطوة جديدة باتجاه تصدير لبناني آمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاءات لافتة على أجندة لو دريان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاءات لافتة على أجندة لو دريان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟
0
أخبار دولية
13:17
أجندة وزير الخارجية الايرانية لهذا الاسبوع كانت full: فما هي نتائجها؟
أخبار دولية
13:17
أجندة وزير الخارجية الايرانية لهذا الاسبوع كانت full: فما هي نتائجها؟
0
أخبار دولية
13:16
قمة باريس: مئة مليار دولار من صندوق النقد للدول الفقيرة لمساعدتها تنمويًا
أخبار دولية
13:16
قمة باريس: مئة مليار دولار من صندوق النقد للدول الفقيرة لمساعدتها تنمويًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
2
فنّ
08:11
غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات
فنّ
08:11
غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات
3
فنّ
07:56
وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!
فنّ
07:56
وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!
4
خبر عاجل
03:39
بوتين يدعو إلى الوحدة بعد إستيلاء مجموعة فاغنر على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في "روستوف أون دون" في منطقة روستوف - جنوب غرب روسيا
خبر عاجل
03:39
بوتين يدعو إلى الوحدة بعد إستيلاء مجموعة فاغنر على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في "روستوف أون دون" في منطقة روستوف - جنوب غرب روسيا
5
رياضة
06:03
تابعوا الآن على الـLB2 أولى مواجهات بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة بين لبنان وسلوفينيا
رياضة
06:03
تابعوا الآن على الـLB2 أولى مواجهات بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة بين لبنان وسلوفينيا
6
فنّ
08:01
تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!
فنّ
08:01
تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!
7
أمن وقضاء
12:41
القاصر مايا بيار ديب غادرت منزل ذويها ولم تعد...هل من يعرف مكانها؟
أمن وقضاء
12:41
القاصر مايا بيار ديب غادرت منزل ذويها ولم تعد...هل من يعرف مكانها؟
8
منوعات
10:08
كان مهووساً بجارته... قضم أجزاء من وجهها واغتصبها ثم ضربها حتى الموت!
منوعات
10:08
كان مهووساً بجارته... قضم أجزاء من وجهها واغتصبها ثم ضربها حتى الموت!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More