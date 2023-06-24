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عند باب الكنيسة: تحولت من عروس إلى أرملة في أقل من ساعة... قصة حب نهايتها مأساوية!

عند باب الكنيسة: تحولت من عروس إلى أرملة في أقل من ساعة... قصة حب نهايتها مأساوية!

تزوج توريز ديفيس وجوني ماي دينيس يوم الاثنين الفائت في أوماها - نبراسكا.



وتوفي ديفيس في يوم كان من المفترض أن يكون مميزًا لأسباب أخرى أيضًا، وفقًا لأحبائه. فيوم الإثنين صادف عيد ميلاد جدته.



وقالت مونيكا ميلر، زميلة دينيس في إحدى خدمات الرعاية الصحية ، لـ KETV أن سعادة الزوجين كانت ملموسة.



وقالت ميلر عن ديفيس: "كان بإمكاني رؤية الابتسامة على وجهه ومدى سعادته".



وقالت جويل روبرسون ، وهي صديقة أخرى لدينيس، إن قلب العريس توقف "بعد ساعة فقط من بدء الحفل". وأضافت أن الجلطة الدموية التي أودت بحياة ديفيس "لم تكن قابلة للنجاة". ولكن قصة هذا الزواج كانت مأساوية، فبعد وقت قصير من قول "نعم" توجه الثنائي إلى خارج الكنيسة لالتقاط صور الزفاف، إلا ان ديفيس البالغ من العمر 48 عامًا سقط على الأرض فجأة ، وفقًا لما قاله صديق له لمحطة التلفزيون المحلية KETV وتوفي ديفيس في يوم كان من المفترض أن يكون مميزًا لأسباب أخرى أيضًا، وفقًا لأحبائه. فيوم الإثنين صادف عيد ميلاد جدته.وقالت مونيكا ميلر، زميلة دينيس في إحدى خدمات الرعاية الصحية ، لـ KETV أن سعادة الزوجين كانت ملموسة.وقالت ميلر عن ديفيس: "كان بإمكاني رؤية الابتسامة على وجهه ومدى سعادته".وقالت جويل روبرسون ، وهي صديقة أخرى لدينيس، إن قلب العريس توقف "بعد ساعة فقط من بدء الحفل". وأضافت أن الجلطة الدموية التي أودت بحياة ديفيس "لم تكن قابلة للنجاة".