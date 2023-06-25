الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب نادي الشرق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مكة المكرمة... خدمة الحجاج "شرف" تتوارثه الأجيال

منوعات
2023-06-25 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مكة المكرمة... خدمة الحجاج &quot;شرف&quot; تتوارثه الأجيال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في مكة المكرمة... خدمة الحجاج "شرف" تتوارثه الأجيال

يوزّع الموظّف السعودي عامر عبدالله وأبناؤه الخمسة أكواب الشاي بالحليب الدافئ وقطع الخبز الطازجة ليلا على الحجّاج المنهكين، في تقليد يعتبره "شرفا" تتناقله الأجيال في مكّة المكرّمة.

ومع بدء توافد الحجّاج لأداء مناسك الحجّ التي تنطلق الأحد، أعدّ عبدالله، 45 عاما نفسه لخدمتهم، ويقول قرب المسجد الحرام "خدمة الحجّاج شرف لا يُضاهيه شرف لأهل مكّة".

ويضيف "أهل مكّة هذه الأشياء طبيعيّة عندهم. والدي فعل ذلك وأهلي فعلوه والآن أفعله وأحاول أن أعلّم أبنائي".

ويتابع الرجل الذي ارتدى ثوبا أبيض تقليديا والعرق يتصبّب منه أنّه "شرف تتوارثه الأجيال هنا"، قبل أن يناول رجلا عجوزا كوب شاي وزجاجة مياه.

ومنذ منتصف النهار، يعدّ عبدالله وأبناؤه دالات الشاي الساخن وأباريق الحليب ومئات قطع الخبز وزجاجات المياه وأكوابا صغيرة مصنوعة من الورق المقوّى.

ويضع عبدالله هذه المؤن في أكياس بلاستيكيّة مُحكمة الغلق، ويتمركز يوميا في الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام التي تفيض بالحجّاج من الجنسيّات كافّة.

ويقف مع أبنائه أمام فندق وينادي "شاي شاي"، ليتجمّع حوله الحجّاج المتعبون ومعظمهم من البسطاء بعد يوم طويل مليء بالعبادة والصلاة في جوّ حارّ وخانق.

والحجّ عادةً ما يكون أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة ويتوجّب على كلّ مسلم قادر على تأديته، أن يقوم به مرّةً واحدة على الأقلّ.

وفي عام 2019، شارك به حوالى 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم. وبعد 3 سنوات من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي كوفيد-19، وصل أكثر من 1,6 مليون حاج من خارج السعودية، حسب الأرقام الرسمية الصادرة الخميس.

والكثير منهم حجاج بسطاء من دول إفريقية وآسيوية يدّخرون لسنوات طويلة للقيام بالرحلة المقدسة.

ويجد هؤلاء الحجاج غايتهم في ما يوزعه عبدالله وآخرون ممّن يواظبون على هذه التقاليد التي تعكس الكرم المعروف عن أهل الجزيرة العربية.

وفي أرجاء مكة، ينتشر شباب يوزعون وجبات من الأرز والدجاج أو اللحم مجانا على الحجاج الذين يصطفون في طوابير طويلة لاستلام حصصهم.

وقبل عصر الفنادق التي تزدحم بها مكة الآن، والكثير منها فاخر جدا، كانت الأسر المكّيّة تستضيف الحجاج في بيوتها وتوفّر لهم الإعاشة اللازمة طيلة فترة الحج، في تقليد استمرّ عقودا.

لكنّ السلطات السعودية باتت تحظّر ذلك، لتفادي أي مشكلات أو أداء حجاج للحج بلا تصريح رسمي.

هيثم التابعي-وكالة فرانس برس

 

آخر الأخبار

منوعات

مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية

خدمة

الحجاج

شرف

وراثة

الأجيال.

LBCI التالي
في بريطانيا... مصري متّهم بتدبيره تهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط!
لماذا تبقى رائحة ملابسك الرياضية كريهة حتى بعد غسلها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-04-03

سامي الجميل بعد لقاء الوفد القطري: الوفد وضع نفسه في خدمة لبنان بدعم من المملكة العربية السعودية ونحن بحاجة إلى دعم عربي على كافة الاصعدة

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-24

شرف الدين من سوريا: واجبٌ وضروري تحقيق خرق جدّي وسريع في ملف عودة النازحين السوريين

LBCI
أخبار دولية
2023-06-23

موسكو: الجسر الرابط بين القرم وأوكرانيا "خارج الخدمة" بعدما استهدفته كييف

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-23

مسؤول روسي: الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وأوكرانيا واستهدفته كييف "خارج الخدمة" حالياً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:13

في بريطانيا... مصري متّهم بتدبيره تهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط!

LBCI
منوعات
2023-06-24

لماذا تبقى رائحة ملابسك الرياضية كريهة حتى بعد غسلها؟

LBCI
منوعات
2023-06-24

عند باب الكنيسة: تحولت من عروس إلى أرملة في أقل من ساعة... قصة حب نهايتها مأساوية!

LBCI
منوعات
2023-06-24

برصاصة في الظهر... إبن العامين قتل والدته الحامل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-06-21

غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"

LBCI
أخبار دولية
2023-05-06

رئيس فاغنر يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية

LBCI
خبر عاجل
13:56

انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢

LBCI
أخبار لبنان
02:15

العثور على جثة في بركة قريبة من جسر الخردلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:00

يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

محاولة لبنانية لإحداث خرق يترجم خطة عودة النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من جنبلاط الجد الى جنبلاط الاب واليوم جنبلاط الابن المسيرة مستمرة

LBCI
رياضة
13:18

مشاركات لبنانية في كرة القدم والسلة.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:18

صوت ماجدة الرومي يصدح هذه الليلة في جامعة سيدة اللويزة.. لدعم طلابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لمشاركين لبنانيين من أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص في برلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سباق دراجات هوائية اليوم ضمن فعاليات مهرجان "بنص جونيه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أهلا بهالطلة من عميق... أكبر الأراضي الرطبة في لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:28

غنى غندور وزوجها جو عون يحتفلان بزفافهما في حفلٍ ضخم! (صور)

LBCI
خبر عاجل
09:02

فوز النائب تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية وظافر ناصر أميناً للسر العام بالتزكية أيضاً وحبوبة عون وزاهر رعد نائبين لرئيس الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟

LBCI
خبر عاجل
04:17

أ.ف.ب: مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

LBCI
فنّ
06:56

رندى كعدي تكشف عن رأيها برزان جمال في "المجهول"... وهل تحلّ مكان دانييلا رحمة؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:56

انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢

LBCI
خبر عاجل
09:25

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط: سنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته

LBCI
خبر عاجل
14:17

انتهاء الجزء الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم منتخب مدغشقر على لبنان بنتيجة ٣٨-٣٠

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More