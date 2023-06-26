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شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!

منوعات
2023-06-26 | 05:16
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شهر مسدساً بوجهها قائلاً:&quot;أنت أجمل من أن تتم سرقتك!&quot;... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
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شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!

شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!

أجبر لص مسلح ضحيته على إقامة صداقة معه على Facebook ، حيث أخبرها لاحقًا أنها "جميلة جدًا بحيث لا يمكن سرقتها" وطلب منها الخروج معه.

وقالت أمبر بيرون إنها عادت إلى منزلها في جنوب شرق إنديانابوليس عند حوالي الساعة 4 صباحًا يوم 8 أيار، بعد يوم طويل من العمل، وكانت تخرج البريد من صندوق بريدها عندما اقترب منها رجل، تم تحديد هويته لاحقًا باسم داميان بويس، وأخرج مسدسًا.

وأعطته أمبر المبلغ النقدي من سيارتها، والذي بلغ حوالي 100 دولار.

وبعد أن أخذ المبلغ سأل بويس أمبرعما إذا كان لديها صديق وطالبها بالتواصل معه على وسائل التواصل الاجتماعي - بينما كان لا يزال يوجه مسدسًا نحوها.

وقالت أمبر: "اعتقدت أنه ربما إذا أضفته على Facebook ، فسوف يغادر، وقد فعل ذلك بالفعل"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.
وتقول شرطة إنديانابوليس إن بعد ذلك بوقت قصير، بدأ بويس في مراسلتها عبر Facebook.

وتقول إحدى هذه الرسائل: "أنظري، أنت تعلمين أنني سأعيد لك المال. إنها طريقة غريبة لمقابلة شخص ما أعرف، ولكنك فعلاً أجمل من أن تتم سرقتك!".

ثم قررت بيراون الرد قائلة: "أنا أصدقك يا رجل. أستطيع أن أقول إنك لطيف، الأوقات أصبحت صعبة. وأنا أعلم ذلك.'

وقالت أمبر لمحطة الأخبار المحلية: "لقد حاول حقًا أن يسرق مني أشيائي الخاصة، لكنه فعلياً سرق مني إحساسي بالأمان في منزلي".

وقالت شرطة إنديانابوليس ميتروبوليتان إن بويس اعتقل من قبل واتهم بارتكاب جريمة سطو منفصلة في 12 حزيران، حيث قيل إنه أطلق النار على شخصين وأصاب ثالثًا في رأسه بحجر بعد جدال.

ثم زُعم أن بويس تحصن داخل مبنى قبل وصول فريق التدخل السريع، وعند هذه النقطة سلم نفسه للسلطات.

ووجهت إليه تهمة السطو وحيازة سلاح بشكل غير قانوني والتهور الجنائي والضرب.

كما وجهت إليه تهمة السطو على آمبر تحت تهديد السلاح يوم الأربعاء الماضي، وهو محتجز بكفالة بقيمة 7500 دولار.

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