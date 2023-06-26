0min

ممارسة الرياضة على انفراد قد تعرّضكم للهلوسة... من هو "الرجل الثالث"؟!

ممارسة الرياضة على انفراد قد تعرّضكم للهلوسة... من هو "الرجل الثالث"؟!







ويعتقد الخبراء أن التمرين، خاصة عندما يحتاج إلى مجهود كبير وقدرة على التحملأو عندما يمارسه الشخص بمفرده، يخلق لديه نسخة من تأثير "الرجل الثالث ''، وفق ما وصفه المستكشف إرنست شاكلتون، والذي اشتهر بأنه عاش حالة من الهلوسة معتقداً أن عضوًا إضافيًا من فريقه يرشده في جنوب جزيرة جورجيا.



وتمكن الباحثون بقيادة جامعة دورهام من العثور على 84 مشاركًا في الرياضة ممن عانوا من الشعور بوجود شخص أو شيء غير معروف يرافقهم خلال التمرين.



وقال واحد من كل خمسة أشخاص تقريبًا إنه شعر وكأنه مراقب أو هناك من يتبعه، حيث قال 30 في المائة تقريبًا إن الوجود الذي شعروا به كان لشخص يعرفونه أو عرفوه في الماضي. توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يذهبون للغوص والتسلق، وحتى أولئك الذين يمارسون رياضة المشي أوالركض لمسافات طويلة، معرضون لخطر "أن يطاردهم" الوجود الخيالي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ويعتقد الخبراء أن التمرين، خاصة عندما يحتاج إلى مجهود كبير وقدرة على التحملأو عندما يمارسه الشخص بمفرده، يخلق لديه نسخة من تأثير "الرجل الثالث ''، وفق ما وصفه المستكشف إرنست شاكلتون، والذي اشتهر بأنه عاش حالة من الهلوسة معتقداً أن عضوًا إضافيًا من فريقه يرشده في جنوب جزيرة جورجيا.وتمكن الباحثون بقيادة جامعة دورهام من العثور على 84 مشاركًا في الرياضة ممن عانوا من الشعور بوجود شخص أو شيء غير معروف يرافقهم خلال التمرين.وقال واحد من كل خمسة أشخاص تقريبًا إنه شعر وكأنه مراقب أو هناك من يتبعه، حيث قال 30 في المائة تقريبًا إن الوجود الذي شعروا به كان لشخص يعرفونه أو عرفوه في الماضي.